"جدوى ريت السعودية" يوقع اتفاقية إيجار جديدة لـ"برج اليوم" لمدة 6 سنوات بـ 16.1 مليون ريال سنويا

أعلنت شركة جدوى للاستثمار بصفتها مدير صندوق جدوى ريت السعودية، عن إنهاء عقد الإيجار الحالي لبرج اليوم الواقع على طريق الملك فهد في مدينة الدمام وتوقيع الصندوق اتفاقية إيجار رئيسية جديدة لكامل برج اليوم بتاريخ 25 /03 /1443هـ الموافق 31 /10 /2021م .

ووقع الصندوق الاتفاقية والتي بموجبها استأجرت شركة وورلي بارسونز للاستشارات الهندسية بصفتها المستأجر لبرج اليوم كاملاً بقيمة إيجارية سنوية تبلغ 16,146,993 ريال لكل سنة من سنوات مدة الاتفاقية غير شاملة لضريبة القيمة المضافة، حيث أن الاتفاقية السابقة تنتهي في 30 /09 /2022م، وحيث أنه تم الاتفاق بين المالك والمستأجر على ابرام اتفاقية جديدة.

وتبلغ مدة الاتفاقية 6 سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ 01 /08 /2021م وتنتهي في تاريخ 31 /07 /2027م، على أن يحق للمستأجر بعد مرور 4 سنوات من بداية مدة الاتفاقية إنهاؤها بموجب إشعار خطي قبل تسعة 9 أشهر من تاريخ الإنهاء.

وتوقعت "جدوى" انخفاض القيمة الإيجارية للعقار من 25,263,192 إلى 16,146,993 ريال، حيث يمثل الانخفاض ما يقارب نسبته 4.26% من إجمالي الدخل السنوي للصندوق باعتبار أن هذا الأثر متعلق فقط بالسنة الأخيرة من مدة الإيجار من الاتفاقية السابقة. كما أن توقيع الاتفاقية الجديدة يضمن استمرارية اشغال العقار بنسبة 100% مع مستأجر ذو ملاءة عالية.