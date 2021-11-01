27.16 مليار ريال حجم الإنفاق الرأسمالي في الربع الثالث .. يشكل 11.5 % من المصروفات

بلغ حجم الإنفاق الرأسمالي المنصرف فعليا، بحسب ميزانية السعودية للربع الثالث من العام الجاري، نحو 27.16 مليار ريال، مقارنة بنحو 32.4 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي.وشكل الإنفاق الرأسمالي نحو 11.5 في المائة من إجمالي المصروفات الفعلية في الربع الثالث، في حين كانت تقدر بنحو 12.7 في المائة للفترة المماثلة من العام الماضي.ويعد الإنفاق الرأسمالي في الربع الثالث الأعلى خلال ثلاثة فصول، حيث كان الإنفاق في الربع الثاني عند 21.9 مليار ريال ونحو 14.9 مليارريال في الربع الأول للعام الجاري.ليصل بذلك حجم الإنفاق خلال الأشهر التسعة من العام الجاري إلى 64.01 مليار ريال، وهو يقل عن الإنفاق الفعلي للفترة المماثلة بنحو 28.7 في المائة، حيث كان حجم الإنفاق 89.8 مليار ريال.وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة «الاقتصادية»، استند إلى بيانات وزارة المالية، فإنه من المقدر أن يبلغ حجم الإنفاق الرأسمالي الحكومي في السعودية والمعتمد بالميزانية للعام الجاري نحو 101 مليار ريال، أي أنه تم صرف 63 في المائة من المقدر للعام.ويشمل الإنفاق الرأسمالي، برامج تحقيق الرؤية، ومخصصات تنفيذ المشاريع الكبرى، إضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الخدمات البلدية وقطاعات الصحة والتعليم وغيرها.والمخصص من الإنفاق الرأسمالي في الميزانية العامة للعام الحالي أقل من العام السابق، وذلك نتيجة لتطوير البنى التحتية من خلال الاستثمار بمعدلات مرتفعة خلال الفترة السابقة، إضافة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام القطاع الخاص، وهو العنصر الأساسي في عملية الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الدولة.وتسعى السعودية في سياستها الجديدة، إلى دخول صندوق الاستثمارات العامة جنبا إلى جنب مع الميزانية العامة للدولة في الإنفاق الرأسمالي، حيث يعد صندوق الاستثمارات العامة محركا رئيسا في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومحفزا لتنويع موارد الاقتصاد المحلي بعيدا عن النفط.ومن المقدر بلوغ حجم النفقات الرأسمالية لكل من صندوق الاستثمارات العامة وكذلك مخصص الميزانية العامة للدولة خلال العام الجاري ما بين 251 و261 مليار ريال، منها 101 مليار ريال مخصص الميزانية، وما بين 150 و160 مليار ريال من قبل صندوق الاستثمارات العامة.وحدة التقارير الاقتصادية