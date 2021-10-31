ارتفاع القيمة السوقية للأسهم المحلية إلى 10.5 تريليون ريال بنهاية أكتوبر

أنهت الأسهم السعودية تشرين الأول (أكتوبر) على ارتفاع بنحو 208 نقاط بنحو 1.8 في المائة لتغلق عند 11704 نقاط في أطول سلسلة ارتفاع شهرية منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2004 أي قبل 17 عاما، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ حزيران (يونيو) 2006. بينما زاد مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية 35 نقطة بنحو 2.2 في المائة. وكان افتتاح المؤشر في مطلع الشهر الماضي عند 11495 نقطة، وحقق أدنى نقطة عند 11330 نقطة فاقدا حينها 1.4 في المائة، بينما الأعلى عند 11954 نقطة رابحا حينها 4 في المائة.وارتفعت السيولة 6 في المائة بنحو 8.6 مليار ريال لتصل إلى 156 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 4 في المائة بنحو 168 مليون سهم لتصل إلى أربعة مليارات سهم، أما الصفقات فقد ارتفعت 13 في المائة بنحو 816 ألف صفقة لتصل إلى 13 في المائة. وارتفعت القيمة السوقية بنحو 449 مليار ريال بنحو 4 في المائة لتصل إلى 10.5 تريليون ريال. وخلال موجة الارتفاع الأطول منذ 17 عاما ارتفع المؤشر بنحو 3015 نقطة بنحو 34 في المائة.وجاء أداء تشرين الأول (أكتوبر) إيجابيا امتدادا لسلسلة الارتفاعات التي تمتعت بها السوق خلال العام الجاري، ما أكسبها الزخم الذي بدوره يدفع بمزيد من المتعاملين في السوق للاستفادة من حركة السوق الإيجابية، اكتسبت السوق الزخم جراء تحسن ربحية الشركات المستمر والقفزة في الربحية التي حققها قطاعا "الطاقة" بقيادة "أرامكو" و"المواد الأساسية" بقيادة الشركات البتروكيماوية، إضافة إلى نشاط سوق الطروحات الأولية وطرح شركات نوعية مثل "أكوا باور" و"سلوشينز" ما جذب مستثمرين جددا إلى السوق. ارتفع عدد المستثمرين الأفراد 159 ألف مستثمر 60 في المائة ذكور ليصل إجمالي الأفراد 5.7 مليون مستثمر، وذلك منذ بداية العام حتى الربع الثالث، بينما المؤسسات ارتفعت 1.3 ألف مؤسسة ليصل الإجمالي إلى 11 ألف مؤسسة تقريبا.من جهة أخرى، توقعات المتعاملين تبدو مرتفعة نحو ربحية الشركات ما يدفعهم إلى تسعير أعلى، ومع استمرار تحسن ربحية الشركات تزيد آمال المتعاملين باستمرار النمو العالي للشركات، ما دفع بالتقييمات إلى مستويات أعلى حتى بلغ مكرر الربحية 24 مرة - باستثناء أرامكو - ، وهي مستويات لم تعتد عليها السوق في أعوام سابقة، حيث قبل موجة الارتفاع كان المتوسط التاريخي 16 مرة. استفادت شركات الطاقة والبتروكيماويات المحلية من تداعيات كورونا وتأثيرها في سلاسل الإمداد وأزمة الطاقة التي دفعت بأسعار النفط والبتروكيماويات إلى الأعلى، إضافة إلى تحسن الطلب عقب عودة الاقتصاد إلى النمو، إلا أن جزءا من ارتفاع الأسعار يعود إلى ظروف استثنائية قد لا تمتد لفترة طويلة ما يجعل المخاطر تزيد في حال تغيرت الظروف في الأجل القريب حين تستقر أو تتراجع أسعار النفط والبتروكيماويات. وتغذي أسعار الفائدة المنخفضة كذلك تحسن أسعار الأسهم خاصة في ظل تحقيق الشركات عوائد تفوق أسعار الفائدة، لكن في الشهر الجاري قد يبدأ المركزي الأمريكي في خفض مشتريات السندات تمهيدا لرفع أسعار الفائدة لمواجهة التضخم. وتغير السياسة النقدية الأمريكية سيدفع بالدولار إلى الارتفاع ما قد يسهم في الضغط على أسعار السلع ومنها النفط، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التداول بالرفع المالي ما سيحد من تدفق السيولة إلى السوق، ومن جهة أخرى يرتفع تفضيل الدخل الثابت. تلك التحديات ستواجه السوق على المدى المتوسط، واستمرار بقاء التسعير مرتفعا سيعرض السوق لارتفاع حدة التذبذب وستكون أكثر حساسية تجاه المتغيرات السلبية إن حدثت وأثرها سيكون قاسيا.على صعيد القطاعات، تراجع 13 قطاعا مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "الأدوية" بنحو 8.3 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 8 في المائة، وحل ثالثا "السلع الرأسمالية" بنحو 7.9 في المائة. وتصدر المرتفعة "المصارف" بنحو 7.9 في المائة، يليه "المرافق العامة" بنحو 7.8 في المائة، وحل ثالثا "الخدمات الاستهلاكية" بنحو 4.3 في المائة. بينما الأسهم، تراجعت معظمها وتصدرها "سيسكو" بنحو 17 في المائة ليغلق عند 35.40 ريال، يليه "تنمية" بنحو 16 في المائة ليغلق عند 89.4 ريال، وحل ثالثا "عذيب" بنحو 16 في المائة ليغلق عند 27 ريالا. وتصدر المرتفعة "الراجحي" بنحو 13 في المائة ليغق عند 139 ريالا، يليه "دور" بنحو 11 في المائة ليغلق عند 35.90 ريال، وحل ثالثا "تشب العربية" بنحو 11 في المائة ليغلق عند 35.90 ريال.