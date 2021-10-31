تعويض "الرذاذ المتلاشي" 40 مليونا

قضت محكمة برازيلية بأن يدفع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعويضا لهيني اليماجني، مخترع "الرذاذ المتلاشي" الذي يستخدمه حكام المباريات لتحديد أماكن تسديد الركلات الثابتة، بسبب انتهاك حق الاختراع والتصرف بسوء نية.وقبلت محكمة استئناف في ريو دي جانيرو البرازيلية الطعن المقدم من شركة سبوني المملوكة لليماجني، وقضت بأن يصلح الـ"فيفا" الأضرار الناتجة عن الاستخدام غير المصرح به للرذاذ في المسابقات، وأن يدفع الـ"فيفا" 40 مليون دولار تعويضا.وكشفت التقارير الإعلامية أن المحكمة أجلت تحديد قيمة التعويض للمرحلة المقبلة من التقاضي، بحسب بيان لمحامي اليماجني.يذكر أن الشركة لديها براءة اختراع مسجلة للرذاذ في 43 دولة.وعدت المحكمة في حكمها الصادر الأربعاء الماضي أن الـ"فيفا" تصرف بسوء نية في المفاوضات التي أجراها مع المستثمر البرازيلي بشأن إجراء الرذاذ.