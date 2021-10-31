انخفاض أرباح "البحري" 94% في الربع الثالث إلى 18 مليون ريال

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من 2021 حيث حققت صافي ربح بلغ 18 مليون ريال بانخفاض 94 % عن الربع المماثل من 2020 والذي ربحت فيه 313 مليون ريال.

يعود السبب الرئيسي لإنخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

- الإنخفاض في الإيرادات من عدة قطاعات وبالأخص قطاع النفط بنسبة (18%)، وذلك بسبب الإنخفاض في معدلات أسعار نقل النفط العالمية بالإضافة لإنخفاض عمليات النقل.

- كما ارتفعت تكاليف التشغيل خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك يعود بشكل رئيسي لارتفاع أسعار الوقود.

- كما انخفضت ايضاً الأرباح من حصة الشركة في نتائج شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية خلال هذا الربع، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف الزكاة والضريبة مقارنةً مع الربع المماثل من العام السابق.

- في حين ساهم الإنخفاض في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق في الحد من الإنخفاض في صافي الربح.