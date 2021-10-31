المواساة تربح 142 مليون ريال في الربع الثالث

أعلنت شركة المواساة للخدمات الطبية عن النتائج المالية الأولية للربع الثالث من 2021 حيث حققت صافي ربح بلغ 142 مليون ريال بانخفاض 11 % عن الربع المماثل من 2020 والذي ربحت فيه 161 مليون ريال.

.ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

1- انخفاض في الإيرادات بنسبة 3.3% نتيجة:

أ‌. التغير في النمط الموسمي للربع الثالث من العام السابق بتأثير من انخفاض حركة السفر لإجازات الصيف نتيجة الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا مما أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التشغيل لذلك الربع

ب‌. انخفاض تحويلات مقام وزارة الصحة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق

2- الارتفاع في بعض من بنود التكاليف والمصاريف التشغيلية والعمومية خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق

3- ارتفاع بند الزكاة خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق ليتناسب مع الوعاء الزكوي الخاص بسنة 2021م