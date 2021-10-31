"تاسي" ينخفض 0.5% .. و"أرامكو" قرب أعلى إغلاق منذ الإدراج

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الاحد في المنطقة الحمراء رغم الافتتاحية الإيجابية، ليواصل السوق تراجعه وللجلسة الرابعة على التوالي، وسط استمرار الضغوط البيعية على قطاع المواد الأساسية.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11704 نقاط متراجعا 55 نقطة أو ما يعادل 0.5 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 5.74 مليار ريال، كأدنى سيولة في 5 أسابيع.

وتركزت السيولة على أسهم أكواباور، وأرامكو السعودية وكذلك سبكيم، في حين تأتي سيولة الجلسة عبر تداول 153.7 مليون سهم، وبصفقات منفذة تجاوزت 270.5 ألف صفقة.

ويأتي تراجع السوق بضغط من انخفاض أسهم المواد الأساسية ثم البنوك، حيث انخفض سهم البنك الأهلي السعودي 1 في المائة، ثم سابك 1.7 في المائة، فيما هبط سهم سبكيم ومعادن بأكثر من 3.5 في المائة.

فيما سجل سهم "أرامكو السعودية" مكاسب بلغت 0.4 في المائة ليقترب من أعلى إغلاق منذ الإدراج عند مستوى 37.9 ريالا للسهم، بدعم من نتائج قوية للشركة هي الأعلى منذ إدراجها عام 2019.

حيث حققت الشركة صافي ربح بلغ 114 مليار ريال في الربع الثالث من 2021، مقابل تسجيل أرباح بلغت 44.2 مليار ريال عن نفس الفترة من 2020، بارتفاع 158 في المائة.

إلى ذلك، صعدت أسهم 69 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم نسيج المرتفع 4.4 في المائة، ايضا سجلت وحدات جدوى ريت السعودية مكاسب 4.2 في المائة.

كذلك شهدت أسهم "سليمان الحبيب وكيمانول وهرفي وكذلك السعودية للكهرباء" مكاسب فاقت 3 في المائة.

في المقابل، تراجعت 121 شركة، تصدرها سهم بترورابغ بعد هبوطها 6.1 في المائة، تلاه المجموعة السعودية الذي تراجع سهمها 4.9 في المائة بعد إعلان الشركة عن توقف مجدول لأحد مشاريعها التابعة لأعمال الصيانة المجدولة.

ايضا انخفضت أسهم سبكيم وكذلك عذيب بأكثر من 4 في المائة، بينما هبطت 6 أسهم بأكثر من 3 في المائة من بينهم بتروكيم واللجين وكذلك ولاء للتأمين.