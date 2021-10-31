توقف أحد المشاريع التابعة لـ "المجموعة السعودية" لأعمال الصيانة المجدولة

أعلنت المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي عن التوقف المجدول لأحد مشاريعها التابعة (شركة شيفرون فيليبس السعودية) لأعمال الصيانة المجدولة، وتجديد المواد المحفزة، اعتباراً من يوم الاثنين 1-11-2021م، وتمتد لمدة 27 يوماً، مع استمرار عمل باقي مشاريع الشركة.

ومن المتوقع أن يظهر الأثر المالي لهذه التوقف على النتائج المالية للربع الرابع من العام 2021م، ويصعب تقدير الأثر المالي لهذا التوقف بسبب التغير المستمر في أسعار المنتجات النهائية.

وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي تمتلك 50% من شركة شيفرون فيليبس السعودية، والجزء الأخر 50% يمتلكه شركة شيفرون فيليبس العربية.