الناصر: نتائج استثنائية لـ "أرامكو" في الربع الثالث بفضل انتعاش الطلب على الطاقة

عبر أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها أن الأداء المالية للشركة خلال الربع الثالث بالاستثنائية، مستندة على زيادة النشاط الاقتصادي في الأسواق الرئيسية وانتعاش الطلب على الطاقة، بالإضافة إلى الكفاءة والتكلفة المنخفظة التي تتمتع بها الشركة والإنضباط المالي.

وبين "الناصر" بحسب بيان للشركة أنه وعلى الرغم من الظروف المعاكسة التي مازالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي، إلا أننا متفائلون بأن الطلب على الطاقة سيظل منتعشا في المستقبل المنظور.

وقال "الناصر" أنه يتطلع إلى المستقبل بتفائل كبير، وسنعزز استراتيجيتنا للاستثمار على المدى الطويل، وسنواصل سجلنا الحافل بالأداء منخفض التكلفة والكربون لتحقيق الطموح الذي أعلنت عنه الشركة مؤخرا، لتحقيق الحياد الصفري للنطاقين (1و2) في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري عبر مرافق أعمالنا التي نملكها ونديرها بالكامل بحلول 2050.

وحققت الشركة صافي ربح للربع الثالث، بلغ 114.1 مليار ريال، مقارنة بصافي ربح 44.2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام الماضي، فيما بلغ صافي الربح للأشهر التسعة الأولي من العام الجاري 291 مليار ريال مقارنة بنحو 131.3 مليار ريال.