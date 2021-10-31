مديونية "أرامكو" تواصل تراجعها للربع الثالث على التوالي .. بلغت 17.2% بنهاية سبتمبر 2021

واصلت نسبة المديونية لدى شركة أرامكو السعودية، تراجعها وللربع الثالث على التوالي مستفيدة من ارتفاع النقد لديها، مدفوعا بارتفاع التدفقات النقدية التغيلية الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط، بالإضافة إلى المتحصلات النقدية الخاصة بصفقة خطوط أنابيب النفط.

وبحسب رصد لوحدة التقارير بصحيفة "الاقتصادية" بلغت نسبة مديونية الشركة في الربع الثالث من العام الجاري، 17.2 في المائة، مقارنة بنحو 21.8 في المائة للفترة المماثلة من عام 2020.

ونسبة المديونية، هي نسبة إجمالي القروض مخصوما منه النقد وما يماثله، أو إجمالي القروض مخصوما منه النقد وما يماثله مضافا إليه إجمالي حقوق الملكية.

وكانت أعلى نسبة للمديونية وصلت لها الشركة منذ دراجها بالسوق عند 23 في المائة، فيما تنوي "أرامكو السعودية" المحافظة على مستوى المديونية المحدد بين 5 وحتى 15 في المائة على المدى الطويل.