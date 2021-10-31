وزير الخارجية: قوة المملكة ونفوذها يجعلانها طرفا مؤثرا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية

أكد الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أهمية وجود المملكة كعضو في مجموعة العشرين، لما تتميز به من قوة ونفوذ اقتصادي كبيرين، يجعلانها طرفا مؤثرا في صنع السياسات الاقتصادية العالمية.وأشاد بجهود إيطاليا وما حققته خلال رئاستها لأعمال مجموعة العشرين 2021، ومواصلتها العمل الذي انطلق من المملكة العام الماضي لدعم جهود المجموعة في تحقيق التعاون الدولي في مواجهة التحديات العالمية.وأشار إلى النجاح الذي حققته المملكة في رئاسة مجموعة العشرين، العام الماضي، تحت شعار «اغتنام فرص القرن الـ21 للجميع»، حيث استطاعت المملكة من خلال رئاستها تحقيق الأجندة الرئيسة للمجموعة، والحصول على موافقة المجموعة على عديد من المبادرات لدعم الاقتصاد العالمي في مواجهة جائحة كورونا، والمحافظة على صحة الإنسان، وتعليق الديون، إضافة إلى مكاسب عديدة أخرى.وأكد أن مشاركة المملكة هذا العام خلال الرئاسة الإيطالية تعد استكمالا لخريطة طريق العمل الجماعي المشترك الذي تقوم به جميع الدول الأعضاء.وشدد وزير الخارجية على الاهتمام الدولي بالتعاون متعدد الأطراف للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة من خلال المنتديات العالمية مثل مجموعة العشرين، إضافة إلى مضاعفة الجهود الدولية المشتركة للتعافي بشكل أسرع من التحديات التي تواجهنا، واستعادة النمو الاقتصادي العالمي، وتعزيز الصحة العالمية، وتحقيق الاستقرار مجددا في جميع نواحي الحياة.وأشار إلى أهمية التعاون الدولي في التجارة الدولية والاستثمار، للمساعدة في زيادة النمو الاقتصادي، والتنمية، والابتكار، وإيجاد الوظائف في عديد من الدول.وأكد أهمية معالجة التغير المناخي في العالم والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى ما توليه المملكة من اهتمام كبير لهذا المحور، الذي يظهر جليا في مبادرات "السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر" التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إضافة إلى مخرجات قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، التي عقدت أخيرا في العاصمة الرياض، وتم العمل من خلالها على التعاون مع شركائنا الدوليين في رفع مستوى العمل المشترك في دبلوماسية المناخ.وأشار إلى إسهام مجموعة العشرين هذا العام من خلال الرئاسة الإيطالية التي ناقشت البشرية والكوكب والازدهار، في تحقيق المستهدفات العالمية ودفع عجلة الازدهار في جميع دول العالم والحفاظ على الإنسان والكوكب والبيئة بما يحقق تطلعات شعوبنا. وعبر عن أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة وتكثيف الجهود الدولية من أجل توفير غذاء آمن وكاف لجميع الدول في العالم، ووضع آليات أسرع لتكيف الزراعة وأنظمة الغذاء لتغير المناخ، وزيادة الاستثمارات المحفزة للأمن الغذائي والأنظمة الغذائية المستدامة والتنمية الإقليمية.من جانب آخر، أكد وزير الخارجية على أولوية السلام والأمن في القارة الإفريقية بالنسبة للمملكة، ودعم المملكة للجهود الإقليمية والدولية بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الإفريقي لإرساء دعائم الاستقرار والأمن وحل النزاعات.وعبر عن تطلع المملكة إلى تكاتف الجهود العالمية للنهوض بوضع الدول الإفريقية، والعمل على زيادة الاستثمار في مجالات الصحة، والتعليم، والبنية التحتية، والتقنية، والخدمات العامة، والمجالات التنموية لتحقيق الازدهار والتقدم والتنمية في القارة الإفريقية.وفي الختام، أعرب وزير الخارجية عن شكره لرئاسة إيطاليا لما بذلته هـذا العام من توحيد الجهود لمواصلة مواجهة التحديات العالمية والعمل على بناء مستقبل واعد لجميع دول العالم. واضعا ثقته بنجاح قمة قادة مجموعة العشرين في العاصمة الإيطالية روما، التي ستثمر عديدا من النتائج الإيجابية وتخدم مستقبل عالمنا وشعوبه، وتسهم في حل أهم الملفات والتحديات والقضايا الدولية.وتطرح أعمال قمة القادة، عديدا من الموضوعات، أبرزها: قضايا المناخ، والانتعاش الاقتصادي، ومكافحة فيروس كورونا، كوفيد - 19، وتعزيز التعاون الدولي في عديد من القضايا العالمية.