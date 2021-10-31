الرئيسان الروسي والصيني يدعوان للاعتراف المتبادل باللقاحات بين دول المجموعة: المنافسة غير عادلة

دعا الرئيسان الصيني والروسي شي جين بينج وفلاديمير بوتين، في خطابين عن طريق الفيديو، إلى اعتراف متبادل باللقاحات المتاحة المضادة لكوفيد - 19، خصوصا بين الدول الأعضاء في المجموعة التي تضم كبرى الدول الصناعية، بما فيها الصين وروسيا.وفي خطابه، قال بوتين الذي بث بيانه عبر التلفزيون العام الروسي "رغم قرارات مجموعة العشرين، لن يكون باستطاعة كل الدول المحتاجة الحصول على لقاحات ضد كوفيد".وأضاف أن "ذلك يعود بشكل رئيسي إلى المنافسة غير العادلة والحمائية" وحقيقة "أن بعض الدول، خصوصا دول مجموعة العشرين، ليست مستعدة للاعتراف المتبادل باللقاحات وشهادات التحصين".وتابع أن روسيا "كانت أول دولة في العالم ترخص لقاحا مضادا لكوفيد - 19، وهو سبوتنيك-في الذي أجيز حتى الآن في 70 بلدا، الذي "يظهر معيارا عاليا من السلامة والفعالية".ومن بكين، دعا شي أيضا إلى "الاعتراف المتبادل باللقاحات" وفقا لتصريحاته التي أوردها تلفزيون "سي سي تي في" الحكومي.وطالب الرئيس الصيني بضرورة بذل الجهود من أجل تعليق العمل بنظم حماية براءات الاختراع الخاصة باللقاحات وذلك خلال مكافحة جائحة فيروس كورونا.وقال إنه يتعين على منظمة التجارة العالمية اتخاذ قرار قريبا بتعزيز نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية.وتخطط منظمة التجارة العالمية لمناقشة الاقتراح مجددا في تشرين الثاني (نوفمبر). تشير منظمات التنمية إلى أن ألمانيا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي هم المعارضون الرئيسيون، بينما تدعم جنوب إفريقيا والهند ودول أخرى الاقتراح.وتدفع الحكومة الألمانية بأن تعليق براءات الاختراع يمكن أن يبطئ رغبة الشركات في الابتكار.وذكر الرئيس شي أن الصين قدمت بالفعل 1.6 مليار جرعة لقاح لأكثر من 100 دولة ومن المتوقع أن يصل عدد اللقاحات إلى ملياري جرعة هذا العام، علما بأن الصين تنتج لقاحات بالاشتراك مع 16 دولة.وأضاف أن الدول النامية يجب أن تتلقى أيضا مساعدات مالية لشراء جرعات اللقاح، من بين أمور أخرى.ويستخدم لقاحا سينوفاك وسينوفارم الصينيان في 70 و37 بلدا ومنطقة على التوالي، من بينها دول في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وآسيا، وفقا لإحصاء أعدته وكالة "فرانس برس".ووافقت منظمة الصحة العالمية في حزيران (يونيو) على لقاح سينوفارم بشكل طارئ، لكن لم توافق الولايات المتحدة ولا الوكالة الأوروبية للأدوية على اللقاحين الصينيين ولا على اللقاح الروسي.في المقابل، لا تعترف روسيا والصين بأي لقاح أجنبي. وبقي شي وبوتين في بلديهما بسبب الوضع الصحي الذي رغم اختلافه في الدولتين، يقلق السلطات.وتلقى اللقاح بشكل كامل 32.5 في المائة فقط من نحو 144 مليون روسي، وفقا للأرقام الرسمية.أما بالنسبة إلى الصين، وقبل أقل من 100 يوم من الأولمبياد الشتوي في بكين، فقد استخدمت وسائل مختلفة للقضاء على تفش وبائي محدود جدا في الأيام الأخيرة في شمال البلاد.والثلاثاء، فرضت مدينة لانتشو الواقعة على مسافة 1700 كيلومتر غرب بكين، حجرا صحيا على سكانها البالغ عددهم أربعة ملايين ودعتهم إلى البقاء في منازلهم ما لم تكن هناك ضرورة قصوى، بعد رصد عشرات الإصابات بالفيروس.وبالعودة إلى كلمة الرئيس الصيني، فقد دعا الدول الغنية إلى "أن تكون نموذجا في مسألة خفض الانبعاثات، وأن تستوعب صعوبات الدول النامية ومخاوفها بالكامل، وتنفذ التزامات تمويل المناخ، وتقدم الدعم للدول النامية فيما يتعلق بالتكنولوجيا وبناء القدرات".وأوضح الرئيس شي أن مجموعة العشرين يجب أن تعمل من أجل التنمية العادلة والتعاون بشكل أوثق. ودون أن يناقش انتقادات عديد من دول مجموعة العشرين للصين، عارض شي بناء التكتلات، قائلا "الدوائر الصغيرة المصطنعة، أو حتى الخطوط الأيديولوجية، لن تشكل إلا الحواجز وستزيد من العقبات".