«أبل» تفقد مركزها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية لمصلحة «مايكروسوفت»

فقدت شركة أبل مركزها كأكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية الذي أزاحتها عنه "مايكروسوفت" إذ تراجعت أسهم الشركة المصنعة لأجهزة آيفون بنحو 2 في المائة.

وعانت "أبل" تراجعا بقيمة ستة مليارات دولار في مبيعاتها في الفصل المالي الرابع بسبب استمرار مشكلات عالمية في سلاسل الإمداد مما أدى لتفويتها توقعات من "وول ستريت".

ووفقا لـ"رويترز"، حذر رئيسها تيم كوك من أن أثر ذلك سيتفاقم في مبيعات الربع الحالي المليء بالعطلات.

وتراجع سهم "أبل" 1.8 في المائة مسجلا 149.80 دولار بما يعطي الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.48 تريليون دولار. وفي المقابل، ارتفع سهم "مايكروسوفت" عملاق البرمجيات 2.2 في المائة لمستوى قياسي مرتفع مسجلا 331.62 دولار بما أنهى الجلسة بمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 2.49 تريليون دولار.

وشهد سهم "مايكروسوفت" هذا العام ارتفاعا 49 في المائة حتى الآن مدعوما بطلب قوي وقت الجائحة على خدماتها للحوسبة السحابية بما عزز المبيعات بقوة. أما سهم "أبل" فقد ارتفع 13 في المائة فقط هذا العام حتى الآن.

من جهة أخرى، تحلم "كيبيك" حيث يولد التيار الكهربائي من مصادر متجددة بأسعار معقولة بأن تصبح القطب الجديد لعمالقة التكنولوجيا، الذين يفتحون مراكز بيانات واحدا تلو الآخر في قطاع قيد الازدهار، لكنه شديد الاستهلاك للطاقة.

وباتت المقاطعة الكندية تضم راهنا 50 مركزا من هذا النوع، في مقابل 39 في مطلع 2019، بعضها تابع لعمالقة هذا القطاع الذي بات أساسيا للاقتصاد الرقمي، مثل "أمازون" الرائدة عالميا في مجال الحوسبة السحابية مع فرعها "أمازون ويب سيرفيسيز" و"مايكروسوفت" و"جوحل" و"آي بي إم".

لكنها لا تزال بعيدة عن ولاية فيرجينيا الأمريكية حيث تتركز 70 في المائة، من حركة الإنترنت العالمية أو منطقة إيل دو فرانس "الوسط الشمالي لفرنسا" التي تضم أكثر من 120 مركزا للبيانات.

وفقا لـ"الفرنسية"، خلال الأعوام الأخيرة، "دخل لاعبون جدد على الخط وهم من الطراز الرفيع"، على ما قال ستيفان باكيه المدير العام لهيئة مونتريال الدولية المعنية بتعزيز المنطقة اقتصاديا.

وتنوي مجموعة "جوجل" التي لها أصلا فروع في المنطقة، أن تشيد فيها أول مركز لها للبيانات، في سياق مشروع قدرت تكلفته بنحو 735 مليون دولار كندي على مساحة 60 هكتارا تقريبا. وهي أيضا حال "مايكروسوفت" التي اشترت أرضا في ضاحية مدينة كيبيك.

وكانت مجموعة "أو في إتش كلاود" الفرنسية رائدة في هذا المجال، وهي فتحت في كيبيك 2012 مراكزها للبيانات البالغ عددها 32.

وداخل مصنع سابق للألومينيوم في ضاحية مونتريال الكبرى، وضعت عشرات آلاف الخواديم في حاويات واسعة.

وكشفت إستيل أزيمار الرئيسة المعاونة المعنية في شؤون القارة الأمريكية في "أو في إتش كلاود"، أن "الهدف كان فتح فروع في القارة الأمريكية وكانت "كيبيك" بطبيعة الحال مدخلا رئيسا لنا، نظرا للاستخدام الواسع للطاقة المتجددة فيها. لكن ذلك لم يكن السبب الوحيد وراء خيارنا، إلا أنه أثر بقوة في قرارنا".

وتقع هذه المنشأة الممتدة على عشرة آلاف متر مربع في بوارنوا على بعد عشرات الكيلومترات من مونتريال، بالقرب من سد للطاقة الكهرمائية.

وقد طورت "أو في إتش كلاود" التي تعد من الشركات الرائدة في مجال الحوسبة السحابية وإيواء المواقع الشبكية، تقنية لتبريد الحرارة الصادرة من آلات فيها مياه، ما يتيح الاستغناء عن مكيفات الهواء. وأكدت أزيمار أن "البيئة هي فعلا في صميم نموذج أعمالنا".

ومن العوامل الرئيسة التي قد تدفع الشركات إلى الانتقال إلى كيبيك، شبكتها الكهربائية الميسورة التكلفة التي تقضي على المنافسة الأمريكية والأوروبية بسعر يناهز خمسة سنتات من الدولار الكندي للكيلووات ساعة.

وقال سندريكس بوشار الناطق باسم "إيدرو- كيبيك" التي تتولى إنتاج الكهرباء وتوزيعها "أسعارنا هي من الأفضل في العالم".

وصرح باكيه للوكالة "الفرنسية"، "يأتون إلى هنا ليس لأن الأسعار ليست مرتفعة فحسب، بل لأنها خصوصا طاقة متجددة" بأكثر من 99 في المائة.

يضاف إلى ذلك أن فصول الشتاء الطويلة والباردة في هذا الإقليم الناطق بالفرنسية تتيح أيضا الحد من التكاليف الضرورية لتبريد الآلات، بحسب باكيه.

وتصدر مراكز البيانات هذه الشديدة الاستهلاك للطاقة بسبب الخواديم التي تحتاج إلى تبريدها باستمرار لتفادي فرط الإحماء "نحو 4 في المائة، من إجمالي غازات الدفيئة في العالم، أي أكثر مما تصدره حركة الملاحة الجوية المدنية"، وفق تقرير لمجموعة البحث الفرنسية "ذي شيفت بروجيكت" صدر في 2019.

وفي "كيبيك"، يبلغ استهلاك الكهرباء السنوي لمراكز البيانات نحو 663 جيجا واط ساعة، أي ما يوازي استهلاك 40 ألف أسرة للكهرباء.

وقال أوغ فيربوف من "ذي شيفت بروجيكت" إنه من "الأجدى فتح مراكز بيانات في مواقع تتغذى بكهرباء من مصدر مائي أو شمسي أو حتى نووي، بدلا من محطات الفحم".

لكن هذه الخطوة ليست كافية، "إذ لا بد في الوقت عينه من احتواء ازدياد الاستهلاك، وإلا سيستحوذ على نسبة كبيرة جدا من مصادر الطاقة المتجددة".