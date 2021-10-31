الملك لـ «العشرين»: مستمرون في دورنا القيادي وتزويد العالم بالطاقة النظيفة

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - عبر الاتصال المرئي - وفد المملكة في أعمال قمة قادة مجموعة العشرين، بدأت أمس في مدينة روما في الجمهورية الإيطالية.

وألقى خادم الحرمين الشريفين، في الجلسة الأولى بعنوان "الاقتصاد العالمي والصحة" كلمة، أكد فيها أن المملكة مستمرة في دورها القيادي في التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، وفي إيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة. وفيما يلي نص الكلمة:

"أصحاب الجلالة والفخامة والدولة والسمو، الحضور الكرام.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. نشكركم دولة الرئيس على جهودكم لإنجاح أعمال مجموعة العشرين لهذا العام، منوهين بما تضمنه برنامج رئاستكم من موضوعات حيوية". وقال "لقد تطلبت ظروف الجائحة أن تنهض مجموعة العشرين بدورها المحوري لمواجهتها، وبالفعل بادرت دولنا باتخاذ إجراءات غير مسبوقة للتعامل معها، وفي هذا الشأن، قادت المملكة العام الماضي، بتعاونكم جهود الاستجابة الدولية لهذه الجائحة، وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية". وأضاف "الآن وبعد أكثر من 20 شهرا، لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني تبعاتها. فعلى الرغم من رحلة التعافي التي بدأت في بعض الاقتصادات، إلا أن الدول ذات الدخل المنخفض تواجه صعوبة الحصول على اللقاحات وتوزيعها، ومن هنا تبرز أهمية دور مجموعة العشرين في تعزيز التعاون والمساعدة على حصولها على اللقاحات".

وتابع "فيما يتعلق بتعامل المملكة مع الجائحة، فإن السياسات التي اتخذناها منذ بداية الأزمة، أسهمت في تخفيف آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وساعدت على سرعة التعافي". وقال "الحضور الكرام.. تشارك المملكة دول العالم قلقها حيال تحديات التغير المناخي، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية. وستواصل المملكة دورها الرائد في تزويد العالم بالطاقة النظيفة، من خلال دعم مزيد من الابتكار والتطوير، وندعو إلى حلول أكثر استدامة وشمولية، تأخذ في الحسبان الظروف المختلفة لدولنا".

وأشار إلى أن "المملكة مستمرة في دورها القيادي في التعافي الاقتصادي والصحي من الأزمات العالمية، وفي إيجاد التوازن لتحقيق أمن واستقرار أسواق الطاقة.. وأخيرا، نتطلع إلى مزيد من التعاون متعدد الأطراف لتحقيق الرخاء والازدهار في دولنا، وفي العالم أجمع، وأشكركم لاستماعكم". ويضم وفد المملكة المشارك: الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الدكتور مساعد بن محمد العيبان وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، فيصل بن فاضل الإبراهيم وزير الاقتصاد والتخطيط، وتميم بن عبدالعزيز السالم مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

كما يضم وفد المملكة حضوريا في روما: الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، فهد بن عبدالرحمن الجلاجل وزير الصحة، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك المركزي السعودي والشربا السعودي.