40 مليونا عجز لـ 16 ناديا .. و4 عموميات تغيب

لامس عجز ميزانية 12 ناديا في دوري "يلو" لأندية الدرجة الأولى 40 مليون ريال، خلال إعلان 16 ناديا جمعياتها العمومية للإفصاح عن الإيرادات والمصروفات، فيما لم تكشف أندية العروبة، الجبلين، أحد، والنهضة عن ميزانياتها المالية.وبلغت إيرادات 16 ناديا 348307550 ريالا، فيما بلغت مصروفاتها خلال الموسم الماضي 383897865 ريالا.وبلغ عجز أندية الوحدة، الخلود، الشعلة، القادسية، هجر، جدة، الساحل، العين، الدرعية، الجيل، العدالة، والكوكب على التوالي 39604745 ريالا، 60 في المائة من المبلغ الإجمالي على نادي الوحدة فقط والبالغ 23739186 ريالا، فيما بلغ عجز الخلود مبلغ 3203462 ريالا، الشعلة 2284554 ريالا، القادسية 2281380 ريالا، هجر 2095271 ريالا، جدة 1801147 ريالا، الساحل 1480901 ريال، العين 1272087 ريالا، الدرعية 682056 ريالا، الجيل 600000 ريال، العدالة 148278 ريالا، والكوكب 19153 ريالا.في المقابل، سجلت أندية نجران، الخليج، الأخدود، وبيشة فائضا في ميزانياتها بلغ 3927159 ريالا، مليوني ريال منها فائض نجران، فيما بلغ فائض كل من: الخليج 1160988 ريالا، الأخدود 456550 ريالا، وبيشة 309621 ريالا.ويعد الوحدة الأكثر كذلك إيرادات بـ115231003 ريالات، ومصروفات بـ138970189 ريالا، يليه القادسية بـ88030929 ريالا (الإيرادات)، و90312309 ريالات (المصروفات)، والعدالة ثالثا بـ35440725 ريالا (إيرادات)، و35589003 ريالات (المصروفات).وبلغت مصروفات كل من: الخليج 18347713 ريالا، نجران 12 مليون ريال، الشعلة 9293582 ريالا، الجيل 9.1 مليون ريال، العين 9091248 ريالا، هجر 9008344 ريالا، جدة 8371145 ريالا، الكوكب 7443706 ريالات، الساحل 6982768 ريالا، الأخدود 6608335 ريالا، بيشة 5682577 ريالا، الخلود 4613102 ريال، والدرعية 3062373 ريالا.فيما بلغت مصروفاتها الخليج 17186725 ريالا، نجران عشرة ملايين ريال، الشعلة 11578126 ريالا، الجيل 9.7 مليون، العين 10363335 ريالا، هجر 11103615ريالا، جدة 10172292 ريالا، الكوكب 7462859 ريالا، الساحل 8373669 ريالا، الأخدود 6151785 ريالا، بيشة 5372956 ريال، الخلود 7816564 ريالا، والدرعية 3744429 ريالا.