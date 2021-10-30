 في اتصال هاتفي.. ولي العهد يشكر القيادة الإماراتية على دعم طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030



أجرى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن زايد على دعم دولة الإمارات العربية المتحدة لطلب المملكة في استضافة إكسبو 2030، مقدماً التهنئة لسمو ولي عهد أبوظبي على ما يشهده إكسبو2020 دبي من نجاح، متمنياً لدولة وشعب الإمارات المزيد من التقدم والنماء.



كما أجرى ولي العهد اتصالا مماثلا بالشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وعبر ولي العهد خلال الاتصال، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن راشد على دعم الإمارات لطلب المملكة في استضافة إكسبو 2030، وما أبداه سمو نائب رئيس دولة الإمارات في هذا الشأن مما يؤكد متانة الشراكة والتعاون بين البلدين.

وقدم ولي العهد التهنئة لسمو نائب رئيس دولة الإمارات على ما يشهده إكسبو2020 من نجاح يعكس ما وصلت إليه دولة الإمارات من تطور وازدهار.