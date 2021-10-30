رئيس الوزراء الإيطالي ينوه بخطط دول مجموعة العشرين للتعافي من أثار جائحة كورونا

نوه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي بالخطط والإجراءات التي اتخذتها دول مجموعة العشرين (G20) للتعافي من أثار جائحة فيروس كورونا، وتحسين مستوى الاستدامة.

وقال في كلمته الافتتاحية لأعمال قمة قادة مجموعة العشرين: " سنكون قادرين على بناء نموذج اقتصادي جديد والعالم سيكون أفضل ، وعلينا إدراك التحديات التي نواجهها سويًا، وهناك دول ما زالت لم تتلق كفايتها من جرعات كورونا، ولم نصل حتى الآن إلا لـ 30 % في توزيع اللقاحات، ويجب الوصول لنسبة 70 % نصف 2022 ".

وأكد أهمية القيام بالمزيد من الأبحاث العلمية وزيادة قدرة تصنيع اللقاحات، مشيرًا إلى جمع 650 مليار دولار لمساعدة جهود اللقاحات وتوزيعها للدول الأكثر حاجة لها.