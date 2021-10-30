يزيد أبونيان رئيسا تنفيذيا للمصرف الأهلي العراقي في السعودية

قرر مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، تعيين السيد يزيد عبد العزيز راشد أبونيان رئيساً تنفيذياً للمصرف الأهلي العراقي / فرع السعودية الذي سيبدأ بتقديم خدماته المصرفية والمالية خلال فترة قصيرة وذلك بعد استكماله كافة الإجراءات المتعلقة بتراخيص افتتاح الفرع.

وسيعمل أبونيان الذي يمتلك خبرات طويلة ومؤهلات واسعة في القطاع المصرفي السعودي، على إنشاء وتنمية عمليات الفرع وذلك بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين المملكة العربية السعودية والعراق.

وكان المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة كابيتال بنك ومقرها الأردن، قد حصل في شهر أيار من العام الجاري 2021 على موافقة مجلس الوزراء السعودي بفتح فرع له في المملكة العربية السعودية، وذلك ترجمة لاستراتيجيته التوسعية والطموحة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

ورحب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك، باسم خليل السالم، بانضمام أبونيان إلى أسرة مجموعة كابيتال بنك، موضحاً أن افتتاح فرع للمصرف الأهلي العراقي في السعودية وتعيين رئيس تنفيذي له ينسجم واستراتيجية المجموعة في التوسع والانتشار إقليمياً وتعزيز علاقات التعاون التجارية بين البلدين، معرباً عن ثقته بقدرة الرئيس التنفيذي الجديد وفريق عمله على ترجمة وتنفيذ رؤية وتطلعات مجلس الإدارة، وتعظيم الفوائد لمساهمي البنك ومستثمريه وعملائه جراء هذا التوسع.

بدوره، قال عضو مجلس الإدارة المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم:" سيساعد تعيين الرئيس التنفيذي الجديد في تنفيذ خطط المصرف في النمو والتوسع الإقليمي وتأسيس وتنمية عمليات المصرف الأهلي العراقي في السوق السعودية، وأن يصبح المصرف الشريك المفضل والأمثل للشركات السعودية والعراقية وبالتالي تعزيز المبادلات التجارية بين البلدين"، مؤكداً أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في العراق الذي يشهد اقتصاده نمواً واضحاً.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي في السعودية، يزيد أبونيان عن سعادته بتولي هذا المنصب لا سيما وأن فرع المصرف في السعودية يهدف لتكوين حلقة وصل نحو تنمية مزيد من النشاط التجاري مع العراق الشقيق، مؤكداً أنه سيسخر خبراته ومؤهلاته التي اكتسبها على مدار السنوات الماضية لتحقيق أهداف المصرف الاستراتيجية من خلال الابتكار والتطوير على جميع الأصعدة لتوسيع رقعة تواجده الإقليمي وزيادة نطاق أعماله التجارية والاستثمارية، لافتاً إلى أن تواجد المصرف في السوق السعودية الذي يعد ضمن أقوى الاقتصادات في العالم سيسهم في دعم وتيرة النمو من خلال بناء شبكة من العلاقات المصرفية مع كبريات المؤسسات والشركات العاملة في القطاع التجاري في المملكة والسعي المتواصل إلى تحقيق الأهداف المرجوة من خلال الابتكار والتطوير في تقديم كافة الحلول المصرفية التي تساند وتدعم النشاطات التجارية بين المملكة العربية السعودية والعراق.

وأضاف أبونيان بأن من أهم الخدمات التي يوفرها المصرف الأهلي العراقي هي تسهيل خدمة الحوالات المالية للعملاء من قطاع الشركات ، وتنفيذها بشكل مضمون وفقا لأفضل المعايير الدولية.

وأبونيان حاصل على شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة الصناعية، ودبلوم عالي في التخطيط المالي، ويمتلك خبرات طويلة في العمل المصرفي، حيث عمل في العديد من البنوك المحلية والعالمية في السعودية وتولى مناصب تنفيذية عليا فيها وله بصمات واضحة في هذا المجال.