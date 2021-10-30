الهند تعتزم إلزام الصناعات باستخدام مستوى أدنى من الطاقة الخضراء

تقترح الهند إجراء تعديلات في قوانينها لتلزم الوحدات الصناعية باستخدام حد أدنى من الطاقة النظيفة في الاستهلاك الكلي للطاقة في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لتبتعد عن الوقود الأحفوري وفي نفس الوقت تكافح التغير المناخي.

وقالت الحكومة في بيان اليوم إن التعديلات المقترحة سوف تسهل تطوير سوق كربوني في الهند إلى جانب وصف استهلاك حد أدنى من الطاقة المتجددة للوحدات الصناعية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت وزارة الطاقة الهندية في البيان "سوف يكون الغرض تحسين الطلب على الطاقة المتجددة في قطاعات الاستخدام النهائي مثل الصناعة والمباني والنقل" وغيرها، مضيفة أن هذا قد يسهل أيضا استخدام "الهيدروجين الأخضر" كبديل للوقود الأحفوري الحالي .

وسوف يتم منح شهادات توفير الكربون لتشجيع الشركات على التحرك صوب استخدام مصادر الطاقة الخضراء. ولم يحدد البيان النسبة المئوية للاستخدام الأدنى الذي تعتزم الحكومة تفويضها.

وتؤكد التغييرات المقترحة المسعى الأخضر من جانب رئيس الوزراء ناريندرا مودي قبل يوم من اجتماع قادة العالم في جلاسكو باسكتلندا لمناقشة سبل كبح الانبعاثات الكربونية والتغير المناخي.

وتهدف إدارة ناريندرا إلى توليد أكثر من 40 % من قدرة الطاقة المثبتة في البلاد من مصادر طاقة الوقود غير الأحفوري بحلول 2030.