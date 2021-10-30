قمة مجموعة الـ20 تبدأ اليوم بالتركيز على المناخ وفيروس كورونا

تبدأ مجموعة العشرين للدول الصناعية الكبرى اجتماعاتها التي تستمر يومين في العاصمة الإيطالية روما في وقت لاحق اليوم ، ومن المرجح أن تركز القمة على مكافحة تغير المناخ قبل قمة المناخ كوب26 وكذلك فيروس كورونا.

وتأتي قمة المناخ الأممية في مدينة جلاسجو مباشرة بعد قمة مجموعة العشرين.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش عن اعتقاده بإمكانية خسارة المعركة ضد تغير المناخ إذا لم تكثف مجموعة العشرين جهودها.

وقال جوتيرش "هناك مخاطرة حقيقية ألا تحقق (قمة) جلاسجو الآمال المعقودة عليها"، بحسب "الألمانية".

كما سيكون فيروس كورونا قضية رئيسية في قمة مجموعة العشرين، التي يحضرها الرئيس الأمريكي جو بايدن. وسيشارك قادة آخرون مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر رابط فيديو .