علماء: الآلات الأكثر ذكاء من البشر سيتم تطويرها هذا القرن

قال عالم ألف كتابا عن الذكاء الاصطناعي إن الخبراء "مفزوعون" من نجاحهم في هذا المجال، حيث قارنوا تقدم الذكاء الاصطناعي بتطوير القنبلة الذرية.

وأكد البروفيسور ستيوارت راسل، مؤسس مركز الذكاء الاصطناعي في جامعة بيركلي كاليفورنيا، إن معظم الخبراء يعتقدون أن الآلات الأكثر ذكاء من البشر سيتم تطويرها هذا القرن، ودعا إلى معاهدات دولية لتنظيم تطوير هذه التقنية.

وقال لصحيفة "الجارديان": "لم يتكيف مجتمع الذكاء الاصطناعي بعد مع حقيقة أننا بدأنا الآن في إحداث تأثير كبير في العالم الحقيقي"، مضيفا "هناك حاجة إلى عمل عاجل للتأكد من أن البشر سيظلون مسيطرين مع تطوير الذكاء الاصطناعي الفائق الذكاء".

وأضاف راسل "لا تزال هناك فجوة كبيرة بين الذكاء الاصطناعي الذي لدينا وبين ما نشاهده في الأفلام، لكن في المستقبل ستكون أكثر ذكاء من البشر".

وزاد: "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيتطور كثيرا بعد عشرة أعوام"، مضيفا "لكن بعض الباحثين يشيرون إلى أنه سيحتاج إلى قرن للوصول إلى الهدف المرجو منه".

وأشار راسل إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى أن يكون أكثر ذكاء من البشر في كل شيء للتقليل من مخاطره، مضيفا "إذا نظرت إلى وسائل التواصل الاجتماعي والخوارزميات التي تختار ما يقرأه الناس ويشاهدونه، فإن لديهم قدرة هائلة على التحكم في مدخلاتنا المعرفية".

وأضاف أن الخوارزميات تتلاعب بالمستخدمين، وتغسل أدمغتهم حتى يصبح سلوكهم أكثر قابلية للتنبؤ عندما يتعلق الأمر بما اختاروا التعامل معه، ما يعزز الإيرادات القائمة على النقر.