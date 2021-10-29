520 مليار دولار القيمة السوقية لعملة «إيثر» .. منافسة «بيتكوين» قفزت 6 أضعاف هذا العام

ارتفعت إيثر 3.5 في المائة إلى مستوى قياسي بلغ 4403 دولارات، في حين صعدت منافستها بيتكوين ليجري تداولها قرب 61200 دولار، لكن بانخفاض عن مستواها القياسي الذي بلغ 67016.5 دولار الأسبوع الماضي.

ويتجاوز الارتفاع السعر القياسي السابق الذي سجلته العملة نفسها في أيار (مايو) الماضي، عندما بلغت 4379 دولارا، كما ارتفعت كذلك أسعار عملات رقمية أصغر مثل بينانس كوين وسولانا.

وبلغت القيمة السوقية لعملة إيثر نحو 520 مليار دولار، وذلك بحسب بيانات موقع "كوين جيكو" المتخصص في متابعة أداء العملات المشفرة.

ويأتي الارتفاع القياسي لعملة إيثر ليؤكد تفوق أدائها أمام منافستها بيتكوين طوال العام، وذلك بتحقيقها زيادة ستة أمثال قيمتها قي ظل تزايد اهتمام المستثمرين من الأفراد والمؤسسات.

وارتفع سعر عملية بيتكوين بنسبة 40 في المائة هذا الشهر ليسجل رقما قياسيا بنحو 67 ألف دولار، وذلك على خلفية ظهور أول صندوق تداول مرتبط بالبيتكوين في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، حوم الدولار قرب أضعف مستوياته في شهر مقابل العملات الرئيسة أمس، تحت تأثير قوة اليورو، فيما يراهن المتعاملون على زيادة أسعار الفائدة الأوروبية بعد ما أدى ارتفاع الأسهم إلى تقلص الطلب على الأصول الأكثر أمانا.

ووفقا لـ"رويترز"، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسة أخرى من بينها اليورو، بنسبة 0.1 في المائة إلى 93.462، لكنه ظل قريبا من أدنى مستوياته المسجلة أمس الأول عند 93.277 وهو مستوى لم يهبط إليه منذ 27 أيلول (سبتمبر).

وتراجع اليورو 0.1 في المائة إلى 1.1666 دولار بعد ارتفاعه إلى 1.1692 دولار خلال ساعات الليل للمرة الأولى منذ 28 أيلول (سبتمبر)، كما هبط الدولار النيوزيلندي وسط تراجع في ثقة المستهلكين.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الين، وهو ملاذ آمن آخر، إذ بلغ 113.595 للدولار، ليواصل التراجع تدريجيا من أعلى مستوى له في ثلاثة أعوام تقريبا عند 114.695 الذي وصل إليه الأسبوع الماضي.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.1 في المائة، إلى 0.7537 دولار بعد أن وصل إلى أعلى مستوى منذ أوائل تموز (يوليو) عند 0.75555 دولار في الجلسة السابقة.

وانخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.3 في المائة إلى 0.7177 دولار بعد أن تراجع مؤشر ثقة المستهلك بشكل حاد في تشرين الأول (أكتوبر).

إلى ذلك، تراجعت أسعار الذهب، في حين يتلمس المستثمرون مزيدا من المؤشرات من اجتماع مرتقب للجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي على تقليص التحفيز الاقتصادي مع زيادة توقعات التضخم.

وبحلول الساعة 0901 بتوقيت جرينتش أمس، نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1791.81 للأوقية "الأونصة". وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 في المائة إلى 1793.60 دولار للأوقية.

ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي "المركزي الأمريكي" موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماع في الثاني والثالث من تشرين الثاني (نوفمبر).

ويؤدي خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة إلى زيادة العائد على السندات الحكومية وصعود الدولار، ما يقلل الإقبال على الذهب.

وزاد مؤشر الدولار 0.2 في المائة لكنه يتجه صوب ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.9 في المائة إلى 23.98 دولار للأوقية. وانخفض البلاتين 0.4 في المائة إلى 1014.70 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.4 في المائة إلى 1997.11 دولار للأوقية.