للمرة الأولى .. «تسلا» تتصدر مبيعات السيارات السيدان في سنغافورة

تصدرت السيارة تسلا موديل 3 مبيعات السيارات السيدان في سنغافورة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي، للمرة الأولى على الإطلاق.

وكشفت بيانات هيئة النقل البري في سنغافورة أن تسجيل السيارات الجديدة طراز تسلا ارتفع بـ89 في المائة إلى 312 سيارة خلال أيلول (سبتمبر)، مقارنة بالشهر السابق عليه.

وخلال الشهور التسعة من العام، تم تسجيل 517 سيارة تسلا في الدولة الجزيرة، حسبما أفادت وكالة "بلومبيرج" للأنباء.

وبدأت شركة تسلا الأمريكية بيع سيارات موديل 3 في سنغافورة في شباط (فبراير) الماضي، عندما أنشأت موقعا إلكترونيا مخصصا لهذا الغرض في الجزيرة. وتقدم سنغافورة حوافز لتشجيع المستهلكين على شراء السيارات الصديقة للبيئة بهدف الوصول إلى صفر انبعاثات في أقرب وقت ممكن.

ويعد شراء سيارة في سنغافورة عملية مكلفة نظرا لأنه يتعين على المشتري دفع رسوم تسجيل، وضرائب، تزيد على ضعف السعر السيارة في السوق. كما يتعين عليه أن يتقدم بطلب لاستصدار تصريح امتلاك سيارة، الذي تطرحه الحكومة في مزادات بأعداد محدودة.

وكان نيتين جادكاري وزير النقل البري الهندي، قال "إنه طلب من شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية تجنب بيع السيارات المصنوعة في الصين في الهند"، وذلك قبل دخول الشركة المتوقع إلى الدولة الواقعة في جنوب آسيا.

وأوضح جادكاري خلال فعالية "إنديا توداي كونكلاف" أن "تسلا" يجب أن تصنع سيارات في الهند وتبيعها في الهند وتصدر من الهند، وتعتمد على الموردين المحليين.

وأضاف أن "طرازات "تسلا" في الهند ستبلغ تكلفتها 3.5 في المائة، مليون روبية "46671 دولارا" لكل طراز، وستقدم الحكومة أي مساعدة تحتاج إليها شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، للقيام بهذا الغزو في البلاد.

وتلقت الشركة في آب (أغسطس) الموافقة على تصنيع أو استيراد أربعة طرازات في الهند، وفقا لما جاء في منشور على الموقع الإلكتروني لوزارة النقل البري والطرق السريعة في البلاد. وتنتج "تسلا" المركبات في مصانع في الولايات المتحدة والصين، وتنتظر الموافقة النهائية لفتح مصنع جديد في ألمانيا.

يأتي ذلك في وقت، قدمت فيه شركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية للجمهور أول مصنع للشركة في أوروبا، المقام في منطقة جرونهايدة القريبة من العاصمة الألمانية برلين.

وتأتي هذه الخطوة قبل أسابيع قليلة من الموعد المتوقع لبدء عمليات الإنتاج في المصنع. ووفقا لـ"الألمانية" تجول مئات الأشخاص قبالة مصنع "تسلا" في جرونهايدة، في ساحة من ساحات الاحتفال.