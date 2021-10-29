تيدروس المرشح الوحيد لرئاسة منظمة الصحة العالمية

يتجه تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي قاد الجهود العالمية للتعامل مع جائحة كوفيد-19، للفوز بالتزكية بفترة ثانية مدتها خمس سنوات على رأس منظمة الصحة العالمية لكونه المرشح الوحيد الذي حظي بدعم 28 دولة.

وكان تيدروس، الذي عمل سابقا وزيرا للصحة ووزيرا للخارجية في إثيوبيا، أول أفريقي ينتخب لمنصب مدير عام منظمة الصحة العالمية في مايو 2017.

ومن المقرر أن يعقد وزراء الصحة في الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية والبالغ عددها 194 دولة اجتماعا استثنائيا في نوفمبر وسط ضغوط متزايدة من أجل إجراء إصلاحات فيما يتعلق بتعامل المنظمة مع جائحة كوفيد-19.

ووفقا لرويترز أظهرت قائمة الترشيحات الرسمية أن تيدروس يحظى بدعم فرنسا وألمانيا من بين أعضاء آخرين في الاتحاد الأوروبي وثلاث دول أفريقية، هي بوتسوانا وكينيا ورواندا. ولم تكن بريطانيا والصين وروسيا والولايات المتحدة من بين الدول الداعمة لتيدروس.

وأحجمت إثيوبيا عن ترشيح تيدروس لفترة ثانية بسبب الحساسيات المحيطة بالصراع الدائر في منطقة تيجراي بالشمال الإثيوبي، مما استلزم تدخل دول أخرى لتأخذ هذه الخطوة.

وقال دبلوماسيون أفارقة إن الأمر كان من الحساسية حتى أن الاتحاد الأفريقي لم يناقش المسألة حتى في قمته التي عقدها الشهر الحالي.

