"فولفو" تحقق مكاسب في أول تداول لأسهمها في ستوكهولم

حققت شركة "فولفو" السويدية للسيارات مكاسب في أول تداول لأسهمها في ستوكهولم، بعد أن جمعت 20 مليار كرونر (2.3 مليار دولار) في الطرح الأول للاكتتاب العام، فيما استفاد

مستثمرون من تحول ناجح للشركة.

وقالت "بلومبرج" اليوم أن أسهم الشركة قفزت، بواقع 22%، في ستوكهولم وتم تداولها عند 63 كرونر للسهم ، حتى الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة مساء، أي أعلى من السعر المقرر وهو 53 كرونر.

كان الطرح الأول للاكتتاب، قد حدد أسهم شركة السيارات، المملوكة لمجموعة "تشيجيانج جيلي هولدينج" بمبلغ 158 مليار كرونر، طبقا لبيان.

كانت فولفو كارز قد أعلنت يوم الإثنين قبل الماضي عن النطاق السعري للطرح العام الأولي لأسهمها ويتراوح بين 53 و68 كورون للسهم الواحد، حيث كانت تستهدف جمع حصيلة تبلغ 25 مليار كورون (2.9 مليار دولار) لتصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 23 مليار دولار بعد 11 عاما من استحواذ مجموعة تشيجيانج جيلي هولدنج جروب الصينية لصناعة السيارات عليها من شركة فورد موتور الأمريكية مقابل 1.8 مليار دولار.

وتعتزم فولفو التي تستهدف تحويل كل إنتاجها إلى السيارات الكهربائية بحلول 2030 استخدام حصيلة الطرح في تمويل زيادة طاقتها التصنيعية حتى تستطيع مضاعفة مبيعاتها السنوية إلى أكثر من 1.2 مليون سيارة.

كما تعتزم فولفو بناء مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية في أوروبا.

