قمة G20 في إيطاليا .. بصمة سعودية مميزة في رسم طريق القرارات والتوصيات

أكد يوسف بن عبدالله البنيان رئيس مجموعة الأعمال السعودية في مجموعة العشرين G20 أن المجموعة أولت عناية بالغة بأن تكون لها بصمة مميزة في رسم الطريق لقرارات وتوصيات تضمن مشاركة فعالة لمجتمع الأعمال السعودي خلال رئاسة المملكة في 2020، وكذلك في رئاسة إيطاليا حاليا، وفي الرئاسات المقبلة في إندونيسيا وما بعدها من خلال المشاركة كأعضاء ونواب رؤساء للمجموعات الإيطالية.ومن المقرر أن يعقد مؤتمر قمة قادة مجموعة العشرين في مدينة روما غدا الموافق 30 أكتوبر الجاري حتى 31 أكتوبر2021.ووفقا لـ"واس" أوضح بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستنعقد في إيطاليا، أن جهود مجموعة الأعمال السعودية استندت إلى العناية والاهتمام والتوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده.وقال البنيان: "استمرت مجموعة الأعمال الإيطالية بتبني الأولويات التي وضعتها مجموعة الأعمال العشرين السعودية خلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، ما يؤكد نجاح الرئاسة السعودية التي تتضمن: التجارة، والتمويل، والرقمنة، والعمل، وتغير المناخ، والامتثال وزيادة مشاركة المرأة، مع النظر للعديد من العوامل، بما في ذلك المواءمة مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتأكيد زيادة مشاركة المرأة في الاقتصاد العالمي، وتأسيس بيئة مزدهرة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة".وبين أن ريادة مجموعة الأعمال السعودية في 2020 في مجال تمكين مشاركة المرأة من خلال إطلاق مجلس سيدات الأعمال الذي عمل على وضع خريطة طريق لتعزيز دور المرأة في عدد من المجالات، وأن تكون مشاركتها حيوية في قطاع الأعمال، الأمر الذي ألهم مجموعة الأعمال الإيطالية لعمل مبادرة خاصة لتمكين المرأة خلال رئاستها في2021.وأضاف البنيان: "حرصنا على مشاركة وتعاون قادة وفريق عمل مجموعة الأعمال السعودية مع فريق عمل مجموعة الأعمال خلال رئاسة إيطاليا لمجموعة العشرين، من أجل نقل السياسات والتوصيات بهدف ضمان استدامتها، وضمان بقاء تأثير المملكة بشكل مستدام خلال الرئاسات المقبلة لمجموعة العشرين".وخلال رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، تواصلت مجموعة الأعمال السعودية مع مجتمع الأعمال وشكلت ستة فرق عمل لتحقيق أولوياتها المتمثلة في: الرقمنة، والطاقة والاستدامة والمناخ، والمالية والبنية التحتية، ومستقبل العمل والتعليم، والنزاهة والامتثال، والتجارة والاستثمار.والتزمت مجموعة الأعمال السعودية بتقديم توصيات تشجع على تطبيق سياسات قوية عبر حوار يتسم بالشفافية والتعاون البناء مع جميع الأطراف ذات العلاقة، ويدعمها عدد من المنظمات الدولية بوصفهم خبراء مختصين في المعرفة والتواصل.من جانبه، نوه المهندس ناصر عبدالعزيز الجريد رئيس اللجنة الوطنية للجان العمالية رئيس مجموعة تواصل العمال L20 في مجموعة العشرين G20 بدور المملكة الريادي في المنطقة والعالم والمؤثر على الصعيدين الإقليمي والدولي.وأوضح بمناسبة مشاركة المملكة في قمة قادة مجموعة العشرين التي ستنعقد في إيطاليا، أن رئاسة المملكة خلال العام الماضي 2020 لمنتدى قادة مجموعة العشرين، يعكس الدور المحوري المؤثر لها، مبينا أن دول المجموعة تشكل ثلثي سكان العالم، وتضم 85 في المائة من حجم الاقتصاد العالمي، و75 في المائة من التجارة العالمية، وبذلك يعد المنتدى من أهم المنتديات الاقتصادية الدولية التي تعنى بالقضايا المؤثرة في الاقتصاد العالمي.وبين أن المملكة خلال هذا العام عضو في اللجنة الثلاثية (الترويكا) لمجموعة العشرين، وتمثل شراكة فاعلة بين المملكة (بصفتها رئيس المجموعة العام الماضي) والرئاسة الإيطالية (بصفتها الرئيس الحالي لمجموعة العشرين) وإندونيسيا (بصفتها الرئيس القادم لمجموعة العشرين) حيث تتعاون الدول الثلاث مع بعضها في الإعداد لقمة مجموعة العشرين.وأبان المهندس الجريد أن مجموعة تواصل العمال L20 هي إحدى مجموعات التواصل المستقلة في مجموعة العشرين يرأسها الاتحاد العمالي في الدولة المستضيفة بالشراكة مع الاتحاد الدولي للنقابات واللجنة الاستشارية للنقابات الدولية، وتعمل هذه المنظمات مع نظرائها من دول مجموعة العشرين لتمثل مصالح العمال في جميع أنحاء العالم، ووضع توصيات متعلقة بالأنظمة العمالية ترفع بشكل رسمي إلى قادة مجموعة العشرين للنظر فيها.وأفاد أن الهدف من مهمة مجموعة العمال تعزيز حقوق العمال ومصالحهم ورفع التوصيات لفرق العمل الأخرى في مجموعة العشرين واجتماعات مسار "الشربا" واجتماعات فريق عمل التوظيف واجتماعات وزراء العمل والتوظيف.وأبان أن الموضوعات التي تناقشها مجموعة العمال معالجة عدم المساواة في الدخل مع الحد الأدنى للأجور واحترام حقوق العمل، والحماية الاجتماعية، وحماية حقوق العمال المهاجرين، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية لإيجاد وظائف جيدة للعمال والمهارات عالية الجودة، وسد فجوة الأجور بين الجنسين مع اتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة والشباب في سوق العمل، وإعداد العمال لمستقبل عمل غني بالوظائف ومكافئ، ومعالجة الآثار السلبية للرقمنة وقواعد التجارة الإلكترونية المتعددة الأطراف على أسواق العمل والأطر التنظيمية، وتنسيق السياسات لتحقيق انتقال عادل إلى اقتصاد محايد للكربون والتحول الرقمي، وتحقيق النمو المستدام والأخضر والشامل، ومتابعة تنفيذ التزامات مجموعة العشرين الماضية والمستقبلية.