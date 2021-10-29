الأميرة نورة بنت فيصل: الرؤية أساس التقدم الملحوظ لقطاع الأزياء في المملكة

أكدت الأميرة نورة بنت فيصل مدير تطوير قطاع الأزياء في هيئة الأزياء، أن رؤية المملكة 2030 تعد الأساس لما وصل إليه قطاع الأزياء في المملكة من تقدم ملحوظ.

وأوضحت خلال مشاركتها في جلسة بعنوان "مستقبل مستدام للأزياء"، أن هيئة الأزياء لديها فريق يعمل على استراتيجية تتعلق بدعم قطاع الأزياء، وذلك بوضع الأسس من خلال التشريعات والأطر القانونية، الأمر الذي يضمن إبراز التنوع الثقافي في القطاع الذي يحظى باهتمام ودعم حكومي سيسهم في مساعدة الهيئة على إيجاد البيئة المناسبة التي تساعدها على تمكين هذه الصناعة للوصول إلى العالم.

وأفادت بأن الهيئة لديها مشاريع واستثمارات تعمل عليها لتمكن العقول والمواهب من جميع الأعمار ومختلف الشرائح لإطلاق مواهبهم للعالم، مفيدة بأن مستقبل الأزياء الذي بدأ في عام 2019، كان علامة مضيئة في القطاع، بمشاركة وحضور المتخصصين والعلامات العالمية.

وبينت أن النسخة القادمة من مستقبل الأزياء في ديسمبر المقبل سيشهد مشاركة متخصصين عالميين للحديث عن قطاع الثقافة والاستدامة، وكيف لقطاع الأزياء أن يضع الأطر الأساسية في المنظومة لضمان مزيد من الاستدامة في المستقبل، مع إقامة ورش عمل عن الابتكار، وريادة الأعمال، والتنوع الثقافي، فضلا عن حضور التقنية في الحدث المنتظر من خلال وجود منصة رقمية، داعية الجميع إلى الانضمام إليه والمشاركة فيه.