الرئيس التنفيذي لـ«لوسيد موتورز»: السعودية ثاني أكبر سوق للطلبيات المسبقة

كشف بيتر لاورنسن الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد موتورز، أن السعودية تحتل المرتبة الثانية، من حيث الطلبيات المسبقة لسيارات لوسيد.وقال لارونسن في كلمته أمام مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، إن سيارة لوسيد إير ستكون متاحة لعملاء الشركة خلال عطلة هذا الأسبوع.وأضاف، أحلم حقا بالمساهمة في تحفيز نشأة صناعة السيارات الكهربائية هنا في المملكة، مبينا أن وسائل النقل المستدامة ستعود بالفائدة على الجميع.وأشار لاورنسن، إلى أنه سيعود إلى كاليفورنيا لتسليم المفاتيح لأوائل العملاء في الشركة، ويتطلع لفعل الشيء نفسه في السعودية.وبدأت لوسيد، إنتاج سيارتها الكهربائية السيدان الفاخرة لوسيد إير، مزودة بعدد من الحساسات التي تشمل الكاميرات وماسحا ضوئيا (ليدار).وقال لاورنسن إن مصنع لوسيد الأول الذي بني العام الماضي في تسعة أشهر، أنشئ في منطقة يمكن أن تصل طاقتها الإنتاجية إلى 90 ألف سيارة ارتفاعا من 30 ألفا حاليا.وأضاف أنه يحلم بخفض التكلفة وبيع النسخة من الطراز لوسيد إير بيور مقابل 70 ألف دولار، مقارنة بـ169 ألفا للنسخة الأولى الخاصة من سيارتها السيدان الرئيسة.وتستهدف الشركة تسليم 520 سيارة لوسيد إير دريم التي تمت صناعتها وفقا لرغبات العملاء، ثم تسليم نسخ من الطراز لوسيد إير جراند تورينج. ومن المتوقع تسليم النسخ من الطرازين تورينج وبيور للعملاء في 2022.وفي سياق متصل بالمبادرة، قال أحمد الخويطر كبير الإداريين التقنيين في أرامكو، إن الطلب على الهيدروجين تضاعف بشكل كبير منذ 2018، وأن الهيدروجين هو الخيار الوحيد أمام العالم لتحقيق مستهدفات الانبعاثات الكربونية.وأوضح في جلسة "مستقبل الطلب على الهيدروجين"، أنه مع تغير البيئة وتغير الطلب والعرض خاصة في ظل النظرة المستقبلية للطلب منذ 2018، تتوقع منظمة الطاقة العالمية ارتفاع الطلب على الهيدروجين بما يوازي 38 مليون برميل من النفط في 2050، ما يجعل الهيدروجين مكونا أساسيا في نظام الطاقة.وبين أن "العالم تغير كثيرا منذ 2018، والطموحات العالمية لتحقيق بصمة كربونية أقل، تضاعفت إلى مستويات أعلى.. ولقد رأينا التزامات من دول عدة تحاول نزع الكربون من اقتصاداتها ومن أنظمتها للطاقة والحد من البصمة الكربونية".وأضاف "إذا حاولنا عالميا الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية لا توجد طريقة لتفادي الهيدروجين، فهو الخيار الوحيد لتحقيق ذلك للسماح بنزع الكربون".من جهته، أكد سمير سرحان، الرئيس التنفيذي للعمليات في إير برودكتس، أن العمل جار في مشروع نيوم في السعودية، لافتا إلى وجود طاقم كامل يعمل في مشروع نيوم وكذلك تجهيزات الموقع.وبين سرحان أن شركته تعمل مع أكواباور لإنتاج كم كبير من الهيدروجين الأخضر كوقود لاستخدامه في وسائل النقل الثقيلة، وسينتج 650 طنا متريا من الهيدروجين يوميا، ويبدأ الإنتاج في 2026 بمعدل تكلفة منخفضة.وتابع أن "الشركة أعلنت أكبر مشروعين للهيدروجين الأزرق أحدهما في كندا والآخر في لويزيانا وسيقودان مجال الهيدروجين الأزرق". وأشار إلى أن مشروع نيوم ضخم وجار العمل على تحضيرات الموقع، وسيبدأ الإنتاج في عام 2026 بمعدل تكلفة منخفض.