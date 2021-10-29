نائب وزير الثقافة: نهدف إلى زيادة مساهمة الناتج في الاقتصاد 5 أضعاف

قال حامد بن محمد فايز نائب وزير الثقافة، إن وزارة الثقافة عملت على إيجاد نظام بيئي إبداعي متكامل بوتيرة غير مسبوقة عالميا، حيث بنت هذا النظام في أقل من ثلاثة أعوام على إنشائها، وذلك في إطار مشروع وطني للنهوض بالقطاع الثقافي السعودي بمختلف قوالبه الإبداعية، مشيرا إلى الدعم غير المحدود من ولي العهد منذ اعتماده الاستراتيجية الثقافية الوطنية عام 2019.وأضاف في جلسة حوارية بعنوان "تغذية عقولنا: مستقبل الثقافة"، جمعته بالرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية بجيري إنزيريلو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نيرفوراوشاشي مينون، وأدارها ياسر السقاف - أن وزارة الثقافة بتوجيه الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، أنشأت أكثر من 25 مؤسسة ثقافية في المملكة، بما فيها 11 هيئة ثقافية مسؤولة عن تطوير القطاعات الثقافية الفرعية، وعديد من المؤسسات، كمؤسسة بينالي الدرعية، والمعهد الملكي للفنون التقليدية، والفرقة الوطنية للموسيقى، إضافة إلى الإشراف على أكثر من 65 منظمة غير ربحية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وبنحو 1500 موظف، نصفهم تقريبا من الشابات.وأشار إلى أن أكثر من ثلث المناصب القيادية تشغلها قياديات سعوديات في انعكاس حقيقي لرؤية السعودية 2030.وأوضح نائب وزير الثقافة أن وزارة الثقافة تهدف على المدى الطويل إلى زيادة إسهام الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصاد السعودي بمقدار خمسة أضعاف وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، منوها بقدرة القطاع الثقافي السعودي على مواجهة جائحة كورونا من خلال دعم وزارة الثقافة لرقمنة الصناعات الإبداعية.وقال "في أثناء الجائحة نظمنا فعاليات افتراضية عديدة، منها سلسلة "ليلة الأفلام" التي تعرض أعمال صناع الأفلام السعوديين، و"ماراثون القراءة" الذي تم إعداده لتشجيع الناس على قراءة المزيد من الكتب أثناء فترة الحجر الوقائي، إضافة إلى ذلك فقد تكيف المبدع الثقافي السعودي مع هذا الوضع واكتشف قنوات جديدة للتسويق في العالم الافتراضي".وأكد فايز أن الوزارة تسعى إلى تحقيق أهدافها بالشراكة مع الجميع محليا ودوليا، وقال: "أنا فخور جدا بنجاح المملكة في أن تصبح عضوا مؤسسا للحوارات الثقافية في قمة مجموعة العشرين.