اختيار السعودية لاستضافة قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة .. الحدث الأكبر عالميا للقطاع

أعلن المجلس العالمي للسفر والسياحة انعقاد النسخة الـ22 من القمة العالمية في الرياض أواخر عام 2022.وتعد قمة المجلس العالمي للسفر والسياحة، الحدث الأكبر على مستوى العالم لقطاع السفر والسياحة، حيث تستضيف المملكة القمة بعد انعقاد نسختها المرتقبة في مانيلا في المدة من 14 إلى 16 مارس 2022.وأوضحت جوليا سيمبسون الرئيسة والمديرة التنفيذية للمجلس العالمي للسياحة والسفر، خلال انعقاد مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، أن السعودية أكدت حرصها على قطاع السياحة منذ بداية الجائحة، التي تسببت في إيقاف الرحلات الدولية بشكل شبه تام، وحرصت على أن تبقى السياحة على رأس الأجندات العالمية.وبينت أن المملكة لعبت دورا رئيسا في الجهود المبذولة لتعافي هذا القطاع المهم، الذي يسهم في بناء اقتصادات الدول، ويوفر الوظائف للجميع حول العالم.وأعربت عن امتنانها وتقديرها للمملكة، ولجهودها الهائلة من خلال استضافتها القمة على أراضيها العام المقبل. من جهته، رحب أحمد الخطيب وزير السياحة، بقرار اختيار المملكة دولة مضيفة للنسخة القادمة من القمة العالمية للمجلس العالمي للسفر والسياحة العام المقبل، مشيرا إلى أن القمة منصة مهمة لدعم جهود الشراكة والتنسيق بين القطاعين العام والخاص، لتحسين مستقبل السياحة. وعد الخطيب القمة تجسيدا للدور القيادي للمملكة في دعم تعافي قطاع السياحة العالمي، وتحول القطاع نحو الاستدامة، متطلعا إلى الترحيب بجميع أعضاء المجلس العالمي للسفر والسياحة العام المقبل هنا في المملكة.والمملكة تقود نهجا عالميا جديدا لإعادة رسم خريطة السياحة، وهذه القمة ستجمع رواد القطاع في الرياض، بحضور كبار الممثلين الحكوميين لمواصلة دعم تعافي القطاع لتحقيق مستقبل أكثر أمانا ومرونة وشمولية واستدامة. وبالتزامن مع هذا الإعلان، تظهر أبحاث المجلس العالمي للسفر والسياحة أنه من المتوقع نمو قطاع السياحة في الشرق الأوسط 27.1 في المائة هذا العام، متجاوزا بذلك المعدل الخاص بأوروبا وأمريكا اللاتينية.كما تؤكد الأبحاث أنه في حال وضعت الحكومات قطاع السفر والسياحة على رأس أولوياتها، فإن فرص العمل التي يوفرها القطاع ستصل إلى 6.6 مليون وظيفة في عام 2022، وهو ما يقارب عدد الوظائف في القطاع قبل انتشار الجائحة. إلى ذلك، اجتمع أحمد الخطيب وزير السياحة، أمس، بماريا رييس ماروتو وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا، على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض، بهدف توحيد الجهود بين البلدين لإعادة رسم خريطة السياحة بعد جائحة كوفيد - 19، إضافة إلى التعاون مع منظمة السياحة العالمية، وذلك في إطار تعزيز الجهود الدولية في قطاع السياحة العالمي،وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من المجالات التي تلعب فيها المملكة وإسبانيا دورا رائدا لإنعاش قطاع السياحة بعد الجائحة، ليصبح أحد أهم ركائز تعافي الاقتصاد العالمي، من خلال تنسيق فاعل لتمكين توطيد العلاقات بين الحكومات والشركاء من القطاع الخاص للعمل والتعاون معا، لبناء قطاع سياحي أكثر مرونة واستدامة وشمولية يضمن ازدهاره على المدى الطويل.واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك بينهما في ثلاثة موضوعات رئيسة لتطوير السياحة، أولا: تعزيز الاستدامة، التي ستكون ضرورية لضمان استمرار نمو القطاع وإسهامه في إيجاد اقتصاد عالمي خال من الكربون، وتعزيز الشمولية الاجتماعية داخل المجتمعات المضيفة.وثانيا: التعاون في مجال التحول الرقمي، وبناء وجهات ذكية ومتصلة، وتحسين تدفق وتبادل المعلومات والأفكار لتسريع التحول المطلوب في قطاع السياحة، وثالثا العمل بين البلدين لتعزيز وتطوير وتدريب الموارد البشرية لتقوية قدرات العاملين في هذا القطاع، من التدريب المهني إلى التخصصات الأكاديمية والدراسات العليا.