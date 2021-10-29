مبادرة مستقبل الاستثمار .. حلول رائدة لتحديات العالم عبر مسار التكنولوجيا والابتكار

أجمع خبراء خلال اليوم الثالث والأخير من فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار، على ضرورة توجه الاقتصادات نحو تمكين منظومة البحث والتطوير في المجالات ذات الأولوية، ومنها الصحة والتقنيات الحيوية.وأشاروا خلال نقاشاتهم إلى أن التوجه العالمي غير مساره إلى الابتكار في مجالات التكنولوجيا والصناعة والتقنيات الحديثة، التي تسعى من خلالها الدول إلى بناء اقتصادات مستدامة.واختتمت أمس أعمال الدورة الخامسة لمبادرة مستقبل الاستثمار 2021، تحت عنوان "الاستثمار في الإنسانية"، التي استمرت ثلاثة أيام، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات في الرياض.وعبر ريتشارد أتياس الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده، بمناسبة اختتام فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، التي حظيت بالدعم اللامحدود من أجل نجاحها وتحقيق أهدافها.ونوه بالمتابعة المستمرة من ياسر الرميان الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمارات العامة، مشيرا إلى أن المبادرة في نسختها الخامسة شهدت مشاركة خمسة آلاف شخص و300 متحدث من الشركاء الاستراتيجيين وشركاء المعرفة الذين أسهموا في نجاح مبادرة مستقبل الاستثمار.وأعرب الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار عن تطلعه لرؤية الجميع في المبادرة التي ستقام العام المقبل في مدينة الرياض.وجمعت مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة قادة دول وشركات وصانعي سياسات ومستثمرين ومبتكرين من جميع أنحاء العالم في منتدى عالمي لاستكشاف حلول رائدة تتصدى لتحديات المجتمع، والعمل على تحقيق تلك الحلول.وألقت الدكتورة غادة المطيري عضو مجلس أمناء مبادرة مستقبل الاستثمار خلال فعاليات اليوم الأول، كلمة أوضحت خلالها أن النسخة الخامسة للمبادرة تجمع العقول في أحد أفضل المناطق في العالم بهدف إحداث تأثير إيجابي في البشرية، مبينة أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المجتمع العالمي على مزيد من الاستثمار.وبين كيرياكوس ميتسوتاكيس رئيس وزراء اليونان، أن المبادرة تصب في مصلحة الدول التي تعمل على الاستثمار، منوها بضرورة العمل على الطاقة المتجددة والنظيفة، وعدم الاعتماد على الطاقة التقليدية، والمحافظة على البيئة والكائنات الحية، مشيرا إلى أهمية تصدير الخبرة والمعرفة للتعاون بين البلدان التي تسعى إلى ذلك.وخلال اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار، تسلمت 44 شركة عالمية تراخيص مقارها الإقليمية لمزاولة نشاطها في السعودية، وذلك ضمن برنامج جذب المقار الإقليمية للشركات العالمية الذي تشرف عليه وزارة الاستثمار والهيئة الملكية لمدينة الرياض.وكشف بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، خلال مشاركته في جلسة حوارية، عن إطلاق برنامج يهدف لتحويل أربعة آلاف مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الصناعية الرقمية، وتوفير الوظائف النوعية للمواطنين.