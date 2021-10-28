"المركزي الأوروبي" يبقي معدل الفائدة عند 0%

أبقى البنك المركزي الأوروبي على معدل الفائدة عن أدنى مستوى على الاطلاق يبلغ 0%، كما أبقى على سياسة التخفيف النقدي على الرغم من ارتفاع معدل التضخم، في ظل استبعاد اتخاذ أي قرار بشأن تقليص حجم برنامج شراء الأصول قبل ديسمبر المقبل.

وقال البنك المركزي إن إجراءات مواجهة فيروس كورونا ستستمر في تنفيذ عمليات شراء الاصول وفقا لبرنامج الشراء الطارئ حتى نهاية مارس المقبل على الأقل، وفقا لما أوردته "الألمانية".

ويتحرك البنك المركزي الأوروبي في مياه مجهولة، في ظل معدل تضخم مرتفع بسبب الزيادة السنوية للأسعار حاليا مقارنة بالعام الماضي عندما كان الاقتصاد خاضعا لإجراءات الإغلاق الاحترازية في ظل جائحة كورونا .

وسعر الفائدة في منطقة اليورو مستقر عند مستوى صفر % منذ مارس 2016 كما أن البنوك التجارية تضطر لدفع فائدة بمعدل 0.5 % إذا اختارت إيداع أموالها لدى البنك المركزي الأوروبي.

وكانت رئيسة البنك كريستين لاجارد قد أوضحت أن مستقبل برنامج الشراء الطارئ، الذي يشتري سندات القطاع الخاص والعام، لن يتم تحديده حتى اجتماع المجلس الحاكم في ديسمبر المقبل.

يشار إلى أن برنامج الشراء الطارئ انطلق في مارس 2020 عندما بدأت جائحة كورونا، بهدف تعزيز اقتصاد الكتلة الأوروبي، إضافة لصد تهديد انخفاض التخضم، لكن معدل التضخم ارتفع إلى 3.4 % في سبتمبر الماضي على أساس سنوي فوق الهدف المحدد من قبل البنك عند 2%.