الذهب يتماسك فوق 1800 دولار للأوقية وسط ترقب لاجتماع "الفيدرالي"

تماسكت أسعار الذهب أعلى بقليل من مستوى 1800 دولار للأوقية (الأونصة) خلال تعاملات أمس، بدعم من انخفاض العائد على السندات الأمريكية، في حين يركز المستثمرون على كيفية استجابة البنوك المركزية لضغوط ارتفاع الأسعار.وبحلول الساعة 07:27 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1802.40 دولار للأوقية، وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 1803.90 دولار للأوقية.ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر)، وفقا لـ"رويترز".ويعد الذهب عادة تحوطا ضد التضخم، وإن كان تقليص التحفيزات ورفع أسعار الفائدة يدفع العائد على السندات الحكومية إلى الارتفاع وهو ما يقلل الإقبال على المعدن النفيس.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى زاد البلاتين 0.6 في المائة، إلى 1016.77 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 1.3 في المائة، إلى 1990.23 دولار للأوقية. وزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة، إلى 24.06 دولار للأوقية.إلى ذلك، انخفض اليورو إلى ما دون 1.16 دولار تزامنا مع اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي كان يترقبه المستثمرون لمعرفة آراء صناع القرار بشأن توقعات التضخم.ونزل اليورو 0.2 في المائة إلى 1.1586 دولار بحلول الساعة 09:50 بتوقيت جرينتش، بينما لم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار وسجل 93.94.وارتفع الين الياباني قليلا إلى 113.71 مقابل الدولار لكنه ظل قريبا من أدنى مستوياته في أربعة أعوام.وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 في المائة، إلى 0.7512 دولار مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر مع زيادة العائد على السندات الأسترالية إلى أعلى مستوى منذ منتصف 2019.وبالنسبة للعملات الرقمية زادت بيتكوين 4 في المائة، إلى 60845 دولارا بعد تراجعها عن مستوى مرتفع على نحو قياسي عند 67016 دولارا في 20 تشرين الأول (أكتوبر).ونزلت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، أمس الأول 3.7 في المائة إلى 58100 دولار وهو أقل مستوى لها منذ 15 تشرين الأول (أكتوبر)، وفقدت 13 في المائة منذ صعودها إلى أعلى مستوى على الإطلاق، أمس الأول، مسجلة 67016 دولارا.وقال توني سيكامور، المحلل لدى منصة الاستثمار الأسترالية "سيتي إندكس"، إن الخسائر ترجع إلى جني الأرباح بعد موجة الصعود في الآونة الأخيرة.