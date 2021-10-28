صندوق النقد: «المركزي اللبناني» أخفى عجزا بـ 4.7 مليار دولار

عانى مصرف لبنان المركزي عجزا قدره 4.7 مليار دولار في احتياطياته بنهاية 2015 ولم يسبق الكشف عنه، فيما كان يمثل علامة تحذيرية من الانهيار المالي الذي محا تقريبا مدخرات كثيرين.

ووفقا لـ"رويترز"، ورد هذا الرقم في تقرير سري بتاريخ نيسان (أبريل) 2016 أعده صندوق النقد الدولي للسلطات المالية اللبنانية.

وجاء في التقرير السري أن إجمالي احتياطيات مصرف لبنان كان مرتفعا إذ بلغ 36.5 مليار دولار "صافي الاحتياطيات، بعد احتساب مطالبات المصارف التجارية من المصرف المركزي، والذهب كان سالب 4.7 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2015".

ويتولى رياض سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ 1993، وفي أواخر 2016 بدأ المصرف تنفيذ ما وصفه بعبارة "الهندسة المالية"، وذلك بتمويل العجز المالي المتضخم والحفاظ على أداء البنوك بدفع أسعار فائدة متصاعدة على الدولار.

وظلت خسائر البنك المركزي تتضاعف بمرور الوقت حتى تبددت ثقة المستثمرين وسط احتجاجات شعبية على النخبة الحاكمة في 2019.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة "إن سلامة أصر بنفسه في حديثه مع مسؤولي صندوق النقد على عدم نشر الرقم، لأنه كان سيتسبب في زعزعة استقرار السوق المالية".

وسئل متحدث باسم البنك المركزي عن سبب عدم نشر العجز في صافي الاحتياطيات في تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في كانون الثاني (يناير) 2017؟ فقال متحدثا بالنيابة عن سلامة "إن "المصرف المركزي لا يملك سلطة تغيير تقارير صندوق النقد الدولي"، وامتنع عن التعليق على هذه النقطة.

وقال المتحدث "إن تحريف أسباب الأزمة للتركيز على مصرف لبنان تصرف غير مهني ويستخدم لإلقاء المسؤولية على مؤسسة واحدة هي المؤسسة المدنية الوحيدة التي لا تزال تبقي على النظام المالي، رغم الأزمة الحادة".

وسألت "رويترز" متحدثا باسم صندوق النقد الدولي عن سبب غياب الرقم في التقارير المنشورة، وعما إذا كان من الواجب أن يقوم الصندوق بدور أكثر استباقية في المطالبة بإصلاح الوضع؟ لكنه امتنع عن تناول مسألة حذف العجز البالغ 4.7 مليار دولار. وقال "إن التقرير طرح تحذيرا مبكرا وحلولا ممكنة لتقوية النظام المالي".

وأضاف المتحدث أن "الصندوق شدد على ضرورة تقليص المخاطر الاقتصادية والمالية، ومنها الاعتماد على تدفقات الودائع الجديدة لتغطية العجز المالي والخارجي الكبير".

وأوضح أن الصندوق "أشار أيضا إلى أن موارد كبيرة مطلوبة لضمان الحفاظ على ملاءة رؤوس أموال البنوك في حالة حدوث صدمة حادة".

وعندما نضبت تدفقات النقد الأجنبي في 2019 منعت البنوك، التي يسهم في عدد كبير منها ساسة بارزون، أصحاب الودائع من سحب أموالهم. وفرضت قيودا على عمليات السحب من الحسابات واقتصر أغلبها على الليرة اللبنانية التي فقدت 90 في المائة من قيمتها.

وبحلول 2020 تضخم عجز المصرف المركزي إلى 50 مليار دولار وبلغ إجمالي خسائر البنك 83 مليار دولار وفقا لما ورد في خطة إنقاذ أعدتها وزارة المالية في نيسان (أبريل) من ذلك العام. ويشكك البنك المركزي وجمعية مصارف لبنان في صحة هذه الأرقام، غير أنهما لم يعلنا أرقاما بديلة.

ويعد التحقيق المالي الجنائي في حسابات البنك المركزي الذي كان شرطا لحصول لبنان على صفقة إنقاذ هو في حاجة ماسة إليها من صندوق النقد الدولي. وقد استؤنف التحقيق هذا الأسبوع بعد توقف استمر نحو عام بسبب خلافات على الاطلاع على المعلومات.

ولا يشترط أن تعلن الدول صافي احتياطياتها، غير أن دولا كثيرة تفعل ذلك. وقال مسؤولان كبيران سابقان "إن الإفصاح عن مواطن الضعف المالي في بدايات الأزمة كان من الممكن أن يجنب البلاد تراكم الديون الذي جعل الانهيار المالي بهذه الفداحة".

وقد دفعت الأزمة بنحو 74 في المائة من سكان البلاد إلى صفوف الفقراء، وفقا لما قالته الأمم المتحدة. ووصف البنك الدولي الأزمة بأنها من أسوأ حالات الركود في التاريخ الحديث.