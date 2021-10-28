تزايد نشاط مصافي التكرير يرفع واردات آسيا من النفط

توقع تقرير اقتصادي صادر عن شركة "إف.جي.إي" للاستشارات الاقتصادية، زيادة استهلاك النفط الخام في آسيا باطراد خلال الربع الأخير من العام الحالي، مدعوما بتخفيف القيود التي تم فرضها لاحتواء فيروس كورونا المستجد والطلب على وقود التدفئة خلال فصل الشتاء.ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن تقرير الشركة القول إنه من المتوقع نمو الطلب على المنتجات النفطية الأساسية بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، مع حدوث بعض التحول من الغاز الطبيعي إلى النفط بسبب ارتفاع أسعار الغاز بصورة كبيرة.وأشارت "بلومبيرج" إلى إن إصدار الصين لمجموعة جديدة من حصص الاستيراد للنفط الخام سيؤدي إلى زيادة تدفق الخام إلى آسيا، مع توقع مصافي التكرير المستقلة استغلال كامل حصصها بنهاية العام الحالي.وتسعى شركات التكرير إلى شراء مزيد من النفط الخام بعقود قصيرة الآجل من الشرق الأوسط وروسيا وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار العقود الفورية للخام.وقالت شركة الاستشارات "جيه إل سي"، إن مخزونات النفط الخام في المصافي الصينية تراجعت إلى حد ما، بعد انخفاض الواردات على أساس سنوي هذا العام.وقالت الشركة البارحة الأولى، "إن عمليات التكرير ظلت في تشرين الأول (أكتوبر) عند مستواها نفسه، على الرغم من أن المصافي التي تديرها الدولة تعتزم زيادة الإنتاج في تشرين الثاني (نوفمبر).ومن أجل زيادة التكرير، قد تنسق الحكومة لاستخدام جزء من احتياطي البترول الاستراتيجي لمصانع التكرير القريبة التي تواجه عجزا. وقد يرتفع إنتاج الديزل في الصين 15 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر). وأضافت الشركة أن أزمة نقص الإمدادات في الصين قد تقل حدتها بحلول نهاية العام.وأظهرت بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للإحصاء، أن إنتاج الصين من النفط الخام ارتفع في أيلول (سبتمبر) 3.2 في المائة على أساس سنوي إلى 16.61 مليون طن.وارتفع إنتاج النفط الخام بواقع 0.9 في المائة على أساس شهري، وبلغ متوسط الإنتاج اليومي من النفط الخام في الصين 554 ألف طن. كما أظهرت البيانات أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بلغ إجمالي إنتاج الصين من النفط الخام 149.84 مليون طن، بزيادة سنوية قدرها 2.5 في المائة.