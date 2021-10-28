تصاعد أزمة الصيد الأوروبية .. فرنسا تهدد بإجراءات انتقامية ضد بريطانيا

هددت فرنسا باتخاذ مجموعة من الإجراءات الانتقامية ضد المملكة المتحدة في حال لم تستأنف الحوار ولم تمنح رخص الصيد، بحسب ما أكده كليمان بون الوزير الفرنسي المكلف بشؤون الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن بون القول أمس، "إن هذه الإجراءات قد تشمل مراجعة مجالات التعاون، على سبيل المثال، زيادة أسعار الكهرباء في مرحلة لاحقة، وذلك دون أن يذكر إطارا زمنيا".

وأضاف أن الصيادين البريطانيين سيتمكنون من استخدام ثلاثة أو أربعة موانئ فقط عقب تطبيق فرنسا لهذه الإجراءات ابتداء من الشهر الجاري. وأشار إلى أن فرنسا بدأت بالفعل في تطبيق عمليات تفتيش أكثر منهجية للسفن البريطانية منذ ليلة أمس - أمس الأول -. وأوضح بون أن بريطانيا منحت نحو 50 في المائة، فقط من رخص الصيد المطلوبة.

وفتحت المملكة المتحدة أمس، تحقيقا عاجلا في تقارير تفيد باحتجاز سفينة صيد بريطانية قبالة فرنسا في ظل الخلافات حول حقوق الصيد.

وكانت السلطات الفرنسية قد قالت إن إخفاق فرنسا في الالتزام باتفاق التجارة أمر غير مقبول، مضيفة أنها ستدافع عن حقوق الصيادين الفرنسيين.

ويأتي ذلك بعد تغريم سفينتين الأربعاء، عندما رفضت سفينة الخضوع للتحقق، في حين لم تكن السفينة الأخرى تحمل الترخيص اللازم.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قد ذكرت أن فرنسا احتجزت سفينة صيد بريطانية، وقامت بتغريم أخرى، في ظل تصاعد الخلاف بين الدولتين حول حقوق الصيد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت أنيك جيراردين وزيرة الشؤون البحرية الفرنسية إنه تم تحذير السفينتين خلال عملية تحقق الأربعاء، مضيفة أن السفينة الأولى لم تستجب على الفور، والثانية لم يتم السماح لها بالصيد في المياه الفرنسية لذلك تم احتجازها.

وأوضحت في تغريدة أن إحدى السفينتين تم احتجازها أثناء الصيد في خليج السين من دون حيازة التراخيص اللازمة، وتم تحويل السفينة إلى ميناء لو هافر، وقامت السلطات القضائية باحتجازها، كما تمت مصادرة الحمولة التي كانت عليها. وأضافت "أنه سيستمر احتجاز السفينة لحين دفع مبلغ مالي، مشيرة إلى أن قبطان السفينة قد يتعرض لعقوبات. وأكملت جيراردين أنه تم تغريم السفينة الأخرى لرفضها عملية التفتيش.

وتصدت حكومة المملكة المتحدة لفرنسا بشأن إجراءاتها الانتقامية المقترحة في نزاع بشأن الوصول إلى مصايد الأسماك، فيما تصاعدت التوترات بين البلدين بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن تهديدات فرنسا محبطة وغير متناسبة، بعد أن صرح متحدث باسم الحكومة الفرنسية بأنها قد تعطل تدفق التجارة مع بريطانيا وإمدادات الطاقة إلى جزر المملكة المتحدة، بسبب قلة تراخيص الصيد الممنوحة للقوارب الفرنسية منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان "أن الإجراءات التي يتم التهديد بها لا تبدو متماشية مع اتفاقية التجارة والتعاون والقانون الدولي بنطاقه الأوسع"، في إشارة إلى اتفاق التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي تم توقيعه عشية عيد الميلاد العام الماضي. وأوضح البيان أن الإجراءات "ستتم مقابلتها برد فعل مناسب ومحسوب".

وأصدرت فرنسا قائمة بالعقوبات التي يمكن أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) ما لم يتم إحراز تقدم كاف في الخلاف المتعلق بالصيد مع بريطانيا بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، وقالت إنها تعد مجموعة ثانية من العقوبات قد تؤثر في إمدادات الطاقة للمملكة المتحدة.

وقالت وزارتا الشؤون البحرية والأوروبية في بيان مشترك إن فرنسا باستطاعتها تكثيف عمليات التفتيش الحدودية والتفتيش الصحي على البضائع القادمة من بريطانيا بشكل خاص، ومنع قوارب الصيد البريطانية من دخول موانئ فرنسية معينة وتشديد أعمال التفتيش على الشاحنات المتجهة للمملكة المتحدة والمغادرة منها.

وقال البيان "يجري إعداد جولة ثانية من الإجراءات. لا تستبعد فرنسا إعادة النظر في إمداداتها من الكهرباء للمملكة المتحدة".