إيطاليا: إجراءات جديدة لتسريع التعافي الاقتصادي

وافقت الحكومة الايطالية اليوم على تبنى عدة إجراءات جديدة للمساعدة في التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.

ووافق مجلس الوزراء بقيادة رئيس الوزراء ماريو دراجي على إجراءات من أجل السياحة والرقمنة ومن يعانون من إعاقات جسدية أمس.

ووافق الوزراء على تخصيص حزمة تقدر بـ 2.40 مليار يورو (2.78 مليار دولار) من أجل قطاع السياحة.

وتريد الحكومة، بالاضافة لأمور أخرى، استخدام الأموال لتعزيز الرقمنه في قطاع السياحة ودعم الشركات.

ويهدف جزء من الحزمة المساعدة في جعل 70% من المواطنين في إيطاليا لائقين رقميا، ويتعين على معظم المواطنين أن يتمكنوا من استكمال إجراءات إدارية على شبكة الانترنت.

ويشار إلى أن إيطاليا كانت الدولة الأوروبية الأولى الأكثر تضررا من جائحة كورونا، وقد حصلت على مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 191.5 مليار يورو من أجل التعافي بعد الجائحة.

وبجانب أموال الدولة، يكون لدى إيطاليا 222.1 مليار يورو للاستثمار في مجالات معينة، وفقا لخطة تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي وفقا للألمانية.