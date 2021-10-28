بالرغم من تفشي كورونا.. سنغافورة تتوقع نموا قويا في 2021

قالت سلطة النقد السنغافورية اليوم إنها تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة المدينة بنسبة تصل إلى 7% هذا العام، على الرغم من أستمرار تفشي فيروس كورونا حاليا.

وقالت سلطة النقد، وهي البنك المركزي الفعلي لسنغافورة، إن الاقتصاد من المتوقع أن يستمر في مساره التوسعي في الأرباع القادمة، وسط تخفيف القيود على الحركة بشكل تدريجي.

وأضافت أن التجارة الخارجية صمدت بشكل جيد نسبيا على الرغم من عقبات سلاسل التوريد العالمية التي تسببت في تراجع كبير في الإنتاج في أماكن أخرى، حيث أصبحت صادرات الإلكترونيات مصدرا للقوة.

وتأتي التوقعات الوردية لأغنى دولة في منطقة جنوب شرق آسيا، وفقا لقياس نصيب الفرد، على الرغم من الأرقام القياسية لفيروس كورونا.

ومن بين إجمالي 349 حالة وفاة مرتبطة بالوباء في سنغافورة حتى الآن، تم تسجيل 300 حالة وفاة منذ 22 أغسطس. وسجلت المدينة خلال الـ28 يوما الماضية نحو نصف إجمالي الإصابات التي بلغ عددها حتى الآن 184 ألف حالة، مع تسجيل وزارة الصحة نحو 5300 حالة أمس الأربعاء.