تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي إلى 2٪ خلال الربع الثالث

ذكرت وزارة التجارة اليوم الخميس إلى تباطؤ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث.

وبحسب بيان الوزارة، نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 2 في المائة خلال الربع الثالث، وهي تأتي دون توقعات المحللين البالغة 2.8 في المائة بحسب استطلاع نقلته وكالة سي أن بي سي.

وسجل الربع الثالث أبطأ نمو للناتج المحلي الإجمالي منذ انخفاض بنسبة 31.2 في المائة في الربع الثاني من عام 2020 ، والذي شمل الفترة التي تحول خلالها Covid-19 إلى وباء عالمي أدى إلى إغلاق اقتصادي.