ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام يعطل الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا

أظهر استطلاع حديث لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية أن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام وكذلك نقص العمالة المتخصصة يعطل الانتعاش الاقتصادي في ألمانيا.

وجاء في الاستطلاع الاقتصادي للغرفة الذي شمل 28 ألف شركة وتم عرضه اليوم الخميس بالعاصمة الألمانية برلين أن نسبة الشركات التي ذكرت أن أسعار الطاقة والمواد الخام يمثل خطرا من منظورها، بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في قطاعات الصناعة والتجارة والبناء.

وصرح مدير الغرفة مارتن فانسليبن بأنه صحيح أن الشركات تقيّم وضعها التجاري الحالي بشكل أفضل مما كانت عليه في بداية فصل الصيف، إلا التوقعات للأشهر الـ12 القادمة أقل مما هو ضروري لأجل إحداث عملية تعاف مستمرة.

يذكر أن غرفة الصناعة والتجارة الألمانية خفضت توقعاتها بالنسبة للنمو الاقتصادي، مثل معاهد بحثية اقتصادية رائدة وكذلك مثل الحكومة الاتحادية، وتتوقع الغرفة حاليا نموا بنسبة 2.3% بدلا من 3 %.

جدير بالذكر أن الحكومة الاتحادية بألمانيا تتوقع لهذا العام نموا لإجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.6%، وذلك بعد عام من الانهيار الاقتصادي خلال ذروة أزمة كورونا في 2020.

