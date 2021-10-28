إسبانيا: ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ 1992

أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الاسباني اليوم ارتفاع معدل التضخم بصورة قوية خلال أكتوبر الجاري لأعلى مستوى منذ نحو ثلاثة عقود، ويرجع ذلك بصورة كبيرة إلى ارتفاع أسعار الطاقة.

وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 5.5% على أساس سنوي بعد ارتفاعه بنسبة 4.0% في سبتمبر الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع معدل التضخم بنسبة 4.5%.

وقال المكتب إن معدل التضخم يعد الأعلى منذ سبتمبر 1992.

وأوضح المكتب أن أسعار وقود السيارات أثرت على التضخم بصورة أقل من أسعار الطاقة.

وارتفع معدل التضخم الاساسي، باستثناء أسعار الأغذية ومنتجات الطاقة، إلى 1.4% مقارنة بـ 1.0% في سبتمبر الماضي.