"التصنيع" تربح 333.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2021

أعلنت شركة التصنيع الوطنية تحقيق صافي ربح 333.4 مليون ريال في الربع الثالث من 2021 مقابل تسجيلها خسائر بلغت 42.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

ويعود سبب تحقيق صافي الربح إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات والتي أدت كذلك إلى ارتفاع حصه الشركه في أرباح الشركات الزميله والمشاريع المشتركه بالرغم من ارتفاع متوسط أسعار اللقيم وانخفاض الكميات المباعه لبعض المنتجات نتيجة لعمليات الصيانة الدورية للمصانع، بالاضافة الى انخفاض المصاريف الادارية والعمومية وتكاليف التمويل وارتفاع الإيرادات الاخرى.