السعودية توسع قاعدة المستثمرين في سوقها للدين عبر مذكرات مع 4 مؤسسات دولية

وقعت وزارة المالية والمركز الوطني لإدارة الدين، مذكرات تفاهم مع كل من: "بي إن بي باريبا" ( ParibasBNP)، ومجموعة سيتي المصرفية (Citi)، وجولدمان ساكس (Goldman Sachs)، وجي بي مورجان (J.P. Morgan)، تزامنا مع مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار. وتأتي هذه الخطوة لدراسة إمكانية انضمام تلك المؤسسات كمتعاملين أوليين بأدوات الدين الحكومية المحلية في برنامج المتعاملين الأوليين.ووقع المذكرات من جانب وزارة المالية عبدالعزيز الفريح رئيس اللجنة التوجيهية، ومن المركز الوطني لإدارة الدين هاني المديني الرئيس التنفيذي المكلف، وممثلو المؤسسات المالية.وأوضح الفريح، أن هذه المذكرات تترجم التوجه نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال السعي إلى توسيع قاعدة المستثمرين في السوق الأولية لتأمين متطلبات تمويل الدين المحلي للمملكة وتحقيق مستهدفات استراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي في إطار دعم تنمية السوق الثانوية من خلال زيادة سيولة أدوات الدين الحكومية المحلية عبر جذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية، والتعاون مع المركز الوطني لإدارة الدين.وأشار إلى أن جزءا من مهام وزارة المالية الاستراتيجية، دعم القطاع الخاص وتنميته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى دعم تطوير القطاع المالي. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، أن إقبال هذه المؤسسات على الانضمام للبرنامج يؤكد متانة الاقتصاد السعودي الزاخر بالفرص، مضيفا أن هذه الخطوة تسهم في تطوير سوق الدين المحلي، وجذب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.ويستهدف المركز بتوقيع هذه المذكرات تشجيع انضمام هذه المؤسسات المالية الدولية إلى المؤسسات المالية المحلية، التي انضمت سابقا إلى برنامج المتعاملين الأوليين، وهم: البنك الأهلي السعودي، البنك السعودي البريطاني (ساب)، بنك الجزيرة، مصرف الإنماء، ومصرف الراجحي.