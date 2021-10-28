9 اتفاقيات مع علامات تجارية عالمية لإدارة وتشغيل فنادق المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير توقيعها تسع اتفاقيات مع علامات تجارية مرموقة عالميا لإدارة وتشغيل فنادق المرحلة الأولى في مشروع البحر الأحمر.وجرى توقيع الاتفاقية على هامش أعمال اليوم الثاني لمبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، التي تقوم بموجبها مجموعة من العلامات التجارية المتخصصة بمجال الضيافة بتشغيل تسعة من أصل 16 فندقا في المرحلة التطويرية الأولى، التي ستوفر مجتمعة أكثر من 1700 غرفة من إجمالي ثلاثة آلاف غرفة ضمن مخطط المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر.وتشمل علامات الضيافة "إديشن هوتلز"، و"فنادق ومنتجعات سانت ريجيس" التابعة لـ"مجموعة ماريوت الدولية"، و"فنادق ومنتجعات فيرمونت"، و"رافلز للفنادق والمنتجعات"، و"إس إل إس هوتيلز & ريزيدنسيز" التابعة لمجموعة الضيافة العالمية "أكور"، و"جراند حياة" التابعة لمجموعة "حياة للفنادق"، و"إنتركونتيننتال للفنادق والمنتجعات"، و"Six Senses" التابعة لـ"مجموعة فنادق إنتركونتيننتال"، و"مجموعة جميرا" وهي شركة عالمية للفنادق الفاخرة.وقال جون باجانو الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير: "تعمل المملكة اليوم على تسريع وتيرة تطوير عروضها السياحية الجديدة مرتكزة إلى رؤية 2030 الطموحة، ونحن فخورون بالكشف عن مجموعة علامات الضيافة المتنوعة والمتميزة في وجهتنا، التي تلبي احتياجات سوق الضيافة المتنامية وترسخ التزامنا بإنشاء وجهة فاخرة ورائدة عالميا لتكون البوابة إلى أحد الأماكن الفريدة غير المكتشفة على كوكبنا".وأضاف باجانو: "الأهم من كل ذلك، أن تعكس هذه الشراكات مع علامات تجارية مرموقة عالميا الثقة المتنامية بأعمالنا ووجهتنا خاصة، وبالمملكة كوجهة سياحية على وجه العموم".