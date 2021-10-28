الأمير عبدالعزيز بن سلمان: إصدار استراتيجية الطاقة قريبا

كشف الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، عن مقترح بأن يصل حجم برنامج تمويل الاقتصاد الدائري للكربون عشرة مليارات دولار في عشرة أعوام، مضيفا: "سنكون مسؤولين عن 15 في المائة من ذلك".

وأعلن الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلال مشاركته في جلسة (العلم في العمل: الاستثمار في الاقتصاد الدائري للكربون) في مبادرة مستقبل الاستثمار، إصدار استراتيجية الطاقة قريبا.

وقال وزير الطاقة: إن برنامجا لتعويض الانبعاثات الكربونية، يمكن أن يساعد خطط الوصول إلى صافي انبعاثات صفري.

وذكر الوزير، أن الطاقة ترتكز على ثلاث ركائز أساسية، هي: أمن الطاقة، النمو الاقتصادي المستدام، والتغير المناخي، لافتا إلى أنه لا يمكن التضحية بأي ركيزة من هذه الركائز من أجل أخرى.

وأضاف الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه لابد من مراعاة قضية العدل والإنصاف بين الدول في عملية المساهمة في معالجة التغير المناخي، حيث لا يمكن تحميل الدول الفقيرة والنامية نفس المسؤولية في تخفيض انبعاثات تسبب في تراكم أغلبها، دول صناعية منذ أكثر من 200 عام، باعتبار أسبقيتها في المجال الصناعي العالمي. وأشار إلى أن المملكة طرحت مبادرة الاقتصاد الدائري للكربون في 2019، وتبنتها مجموعة العشرين في 2020، الذي تزامن مع جائحة كورونا، وهي اليوم تتحول إلى واقع تشارك به المملكة العالم من خلال مبادرتي: السعودية الخضراء، والشرق الأوسط الأخضر.