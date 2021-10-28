خطة لتحويل «نيوم» إلى «قابضة» تتفرع منها مئات الشركات

قال لـ"الاقتصادية" نظمي النصر، الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة نيوم، إن خطة نيوم خلال الأعوام العشرة المقبلة، تتضمن تحويلها إلى شركة قابضة تتفرع منها مئات الشركات لإيجاد اقتصاد متكامل.وقال النصر: إن مشروع نيوم في مرحلة التنفيذ، ما يتطلب أن تكون البنية التحتية قوية جدا تمهد لبناء مدينة المستقبل، مبنية على تكنولوجيا قوية ومرسومة، وتكون على مستوى عال لوصول عدد سكانها من ستة ملايين إلى سبعة ملايين نسمة.وأشار إلى أن المشروع في مرحلة التنفيذ، وتم البدء في استقطاب المستثمرين وجذب شركات إنشاء سعودية وأجنبية، وحاليا نيوم عبارة عن مسرح كبير في تنفيذ المشروع.وحول تحقيق الحلم إلى واقع، قال: "أعتقد أن هذا التحدي الذي نواجهه في نيوم يعطي السعودية السبق لتقود رحلة تحويل هذا الحلم إلى حقيقة، وليس لدي أي شك أن يسير على الأرض وسيكتب عنه قصصا للعالم، نحن نحلم ونضع الرؤية وسنحقق هذا الحلم وصناعة المعجزة دون أي شك"، مبينا أن "عقول العالم تتحدث أن هذه المعجزة تتحقق".ووقعت نيوم التقنية الرقمية القابضة - الشركة القابضة الأولى التابعة لنيوم، أمس الأول، اتفاقية مشروع مشترك مع شركة "ون ويب"، شبكة الاتصالات العالمية التي تعمل في الفضاء، بقيمة 200 مليون دولار "750 مليون ريال" لتوفير شبكة اتصال فائقة السرعة عبر الأقمار الاصطناعية إلى "نيوم" والسعودية، إضافة إلى دول منطقة الشرق الأوسط ودول شرق إفريقيا المجاورة.