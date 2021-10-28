إطلاق المرحلة الثانية من «الأفتياس 2.0» لتحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية

نظمت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة أمس، فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الأفتياس 2.0"، وذلك في مقر مجموعة البنك الإسلامي للتنمية في محافظة جدة.ويهدف برنامج "الأفتياس 2.0" الذي سيتم تنفيذه على مدى خمسة أعوام، إلى تحسين بيئة التجارة الدولية في المنطقة العربية وجعلها أكثر كفاءة وشمولية، وإيجاد فرص العمل والإسهام في التنمية المستدامة في الوطن العربي، كما يهتم البرنامج في الأساس بالعمل من أجل الدخول إلى الأسواق الخارجية وإزالة القيود المفروضة على عرض السلع والخدمات وتعزيز شمولية التجارة لجميع الفئات، خاصة الشباب والمرأة التي عانت أخيرا آثار جائحة كوفيد - 19.وتم خلال فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج إبرام عدد من اتفاقيات منحة لدعم البرنامج مع موريتانيا، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية التي من خلالها تم تقديم دعم مالي للبرنامج بمليون دولار لكل منهما، حيث قام بالتوقيع نيابة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية البروفيسور إبراهيم الدخيري المدير العام، ومن الجانب الموريتاني محمد الأمين ولد الذهبي.وأوضح الدكتور محمد سليمان الجاسر؛ رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، أن مجموعة البنك تنظر إلى هذا البرنامج بتفاؤل وأمل كبير، خصوصا إثر تعديل وثيقة البرنامج لتأخذ في الحسبان احتياجات الدول العربية في مواجهة جائحة كورونا والتعافي من الآثار السلبية التي خلفتها على المديين المتوسط والبعيد ضمن استراتيجية البنك خلال مرحلتي الاستعداد والبدء من جديد.من جانبه أكد المهندس هاني سالم سنبل؛ الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة ورئيس مجلس إدارة برنامج "الأفتياس 2.0"، اعتزاز مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالدعم الذي حظيت به هذه المبادرة من لدن قادة الدول العربية، وذلك من خلال قرار الدورة الرابعة للقمة العربية الاقتصادية التي عقدت في بيروت في كانون الثاني (يناير) 2019، الذي دعا المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إلى إعداد وإطلاق المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ودولها الأعضاء.وقال لـ «الاقتصادية»، "إن الأولوية للحصول على دعم البرنامج في مرحلته الثانية، للدول المانحة للبرنامج، ومن ثم الدول العربية"، مبينا أن البرنامج ينتظر دعما أكبر من الدول العربية. وأشار إلى أن المبادرة في نسختها الثانية لها محاور جديدة في دعم الشباب وتخفيف آثار جائحة كورونا التي باتت محورا أساسيا، مبينا أن البرنامج يستقبل طلبات من الدول، علاوة على وضع الأسس الإدارية والمالية والفنية ومن ثم مراجعة المشاريع.وأردف باسنبل؛ أن "ما تم توفيره للمرحلة الثانية للبرنامج يعادل ثلث المبلغ المطلوب، وسنبدأ بالعمل بما هو متوافر".وفيما يخص الدول العربية التي تعاني مشكلات جيوسياسية، قال "نحاول مساعدتها في أمور ليس لها علاقة بالصادرات، مثل تحسين أداء القطاع التجاري والسياسات التجارية حتى تكون على استعداد لبدء العمل بعد انتهاء مشكلاتها الجيوسياسية.وأعرب عن خالص شكره وتقديره لأحمد أبو الغيط؛ الأمين العام لجامعة الدول العربية، للدعم الشخصي الذي يقدمه لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتفعيل هذا القرار، وإنجاح إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس في أحسن الظروف، مثنيا على مجهودات الجهات المانحة التي استجابت لقرار القمة العربية وقدمت الدعم المالي لبرنامج "الأفتياس 2.0"، وهي - إلى جانب موريتانيا والمنظمة العربية للتنمية الزراعية - كل من المملكة ومصر والجزائر وصندوق تنمية التجارة والبنك الإسلامي للتنمية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وأشار إلى أهمية المبادرة، وقال "إن اجتماعنا اليوم يتوج أكثر من عامين من الإعداد والتحضير، بدءا بتصميم وثيقة برنامج "الأفتياس 2.0" واعتمادها بالإجماع من قبل كل الشركاء والدول العربية، وانتهاء بوضع استراتيجية تعبئة الموارد المالية حيز التنفيذ".وأضاف "كما تعلمون، تمثل التجارة الخارجية محركا أساسيا للنمو الاقتصادي وتعزيز التنمية وجذب الاستثمار، ودافعا كبيرا لدعم وتطوير العلاقات بين الدول، لذا لا بد لنا من اغتنام المرحلة الثانية من برنامج الأفتياس لتعزيز العمل العربي المشترك وتوحيد الرؤى والمصالح العربية الاقتصادية، لمواجهة الصدمات المحتملة من التغيرات الدولية على صعد مختلفة". وجدد في هذا السياق دعوته للشركاء من الدول المانحة من داخل المنطقة العربية وخارجها للانضمام إلى هذا البرنامج المهم لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف لمواجهة التحديات، لضمان حياة أفضل لشعوب المنطقة العربية.وتطرق الدكتور كمال حسن علي؛ مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية في جامعة الدول العربية، بالنيابة عن الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى مبادرة "أفتياس 2.0" التي تتماشى مع الهدف الرئيس لجامعة الدول العربية المتمثل في رفع التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وتحسين مستويات الدخل، والحد من الفقر والبطالة، وجعل الاقتصادات العربية أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الاقتصادية.وبين أن النسخة الثانية من هذا البرنامج توفر منصة جديدة واستراتيجية عملية لإطلاق الإمكانات وتجهيز الإمكانات والموارد الهائلة التي تمتلكها المنطقة، كما تعمل من أجل التصدي للتحديات التي فرضتها علينا الجائحة.من جانبها، تأمل الدول العربية من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية "الأفتياس 2.0" اعتماد مشاريع لمصلحتها تسهم في تنمية التجارة والقدرة التنافسية لمعالجة قضايا تتعلق بإزالة الحواجز غير الجمركية وتعزيز التجارة الإقليمية وتشجيع الابتكار المؤسسي وزيادة الاستعداد التقني للأعمال في المنطقة، إضافة إلى دعم الوصول إلى التمويل التجاري، ودعم الشمولية بالتركيز على الفئات الأقل دخلا وتمكين المرأة ورفع مشاركة الشباب في التجارة.كما تأمل أن تحقق هذه المشاريع الاستثمار الإقليمي عبر إعداد الوثائق الخاصة بالمشاريع المتعلقة بالبنية التحتية للتجارة القابلة للتمويل، والتعاون لدعم وتعزيز قدرات الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وغرف التجارة وغيرها، ودعم المنظمات غير الحكومية إلى توفير المعلومات الضرورية اللازمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالبرنامج الذي يسعى إلى استحداث منصة تسهم في استيعاب خطط الإنعاش الاقتصادي لاحتواء الآثار السلبية لجائحة كورنا في تجارة المنطقة العربية، وتحديدا على المديين المتوسط والبعيد، من خلال معالجة قضايا البطالة والحواجز التجارية الجديدة والصعوبات في الانخراط في سلاسل القيمة العالمية وندرة التمويل الاستثماري ورقمنة التجارة.يذكر أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC أشرفت على تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الأفتياس بين 2013 و2018، بهدف دعم التجارة في المنطقة العربية التي تشكو ضعفا كبيرا، مقارنة بالتجمعات الإقليمية الأخرى في العالم، حيث تم خلال المرحلة الأولى من هذا البرنامج اعتماد 28 مشروعا لمصلحة 19 دولة عربية، في مجالات متعددة في قطاع التجارة الخارجية.