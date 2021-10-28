«الزكاة»: 49.7 ألف مكلف مسجلين في الضريبة المضافة منذ بداية العام

ذكرت لـ «الاقتصادية» هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أن عدد المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة منذ بداية العام الجاري2021، بلغ 49714 مكلفا.ودعت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، إلى تقديم إقراراتهم عن أيلول (سبتمبر) الماضي والربع الثالث من 2021، وذلك في موعد أقصاه 31 من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.وحثت المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية تجنبا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5 في المائة كحد أدنى و25 في المائة كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها. وحددت لكل مخالفة عقوبة، حيث إن تقديم مستندات أو إقرارات أو سجلات غير صحيحة أو مزورة بقصد التهرب من سداد الضريبة أو تخفيض قيمتها أو استردادها دون وجه حق يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة، ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.أما إدخال أو محاولة إدخال سلع أو خدمات للمملكة أو إخراجها بالمخالفة للأنظمة دون سداد الضريبة المستحقة كليا أو جزئيا أو بالمخالفة لأحكام المنع والتقييد المنصوص عليها في النظام، فيعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب.