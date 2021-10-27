هيبي الصيني .. من كسر الأرقام إلى الإفلاس

أوقف نادي هيبي إف سي الصيني أعماله بسبب الصعوبات المالية التي أدت إلى إعاقة استمرار عمله الطبيعي، وربما تؤدي إلى إعلان إفلاسه، وفقاً لبعض وسائل الإعلام الصينية.

وقد يصبح هيبي، النادي الثاني في بلاده، حيث أوقف جيانغسو، بطل الصين العام الماضي، نشاطه في (مارس) بعدما أعلنت مؤسسة سونينغ المالكة النادي وقف تمويلها.

واتخذ النادي قراراً بإيقاف العمل ودعوة الموظفين للعطلة اعتباراً من الاثنين المقبل، بحسب بيان نقلته الصحف الرسمية الصينية.

وكان النادي حقق شهرة على المستوى الدولي بعد تعاقده مع لاعبين معروفين أوروبياً، مثل خابيير ماسكيرانو (2018/2019)، إزيكييل لافيتزي (2016/2019)، كما دربه أيضاً المدرب التشيلي مانويل بيليغريني (2016/2018).

وكسر هيبي الصيني الأرقام القياسية في عام 2017 حينما تعاقد مع لاعب الوسط الصيني زهانج شينجدونج مقابل 20 مليون يورو، قادماً من نادي بيجين جوان.

ورغم أزماته الاقتصادية إلا أن هيبي نجح في التأهل للجولة التالية من دوري السوبر الصيني بعدما حقق ست انتصارات، خمس تعادلات، وثلاث هزائم في الموسم المنتظم.

وحسب موقع "سوكر تشاينا" فإن النادي يسعى للحصول على مساعدات مالية من إدارة الرياضة في مدينة لانجفانج، الذي يقع مقره بها، وذلك من أجل العودة للعمل في أقرب وقت، لكن رغم ذلك، لا تزال مشاركة النادي الذي تأسس عام 2009 في المرحلة التالية من الدوري محل شكوك، وربما يؤثر غيابه أيضاً على سير المسابقة.