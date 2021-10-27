التحقيق في 62 صفقة إيطالية مشبوهة

أكد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أنه فتح تحقيقا في صفقات انتقال مشبوهة، بعد تقارير عدة، نشرتها وسائل إعلام محلية، وقال: "المدعون شرعوا في التحقيق".

وذكرت صحيفتا "لا ريبوبليكا" و"إيل تيمبو"، أن لجنة الإشراف في دوري الدرجة الأولى قد أرسلت إلى جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد، وجوزيبي تشيني المدعي العام في الاتحاد تقريرا عن 62 صفقة انتقال، خلال الفترة بين 2019 و2021.

ويشتبه في تنفيذ هذه الصفقات بهدف تضخيم قيمة بعض اللاعبين لأغراض مالية، أو استخدام صفقات تبادل اللاعبين للإسهام في تحقيق الموازنة.

وذكر الإعلام الإيطالي، أن جوفنتوس "السيدة العجوز" طرف في الأغلبية العظمى من الصفقات الواردة في تقرير اللجنة، إلا أنه وفقا لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، فمن المحتمل أن يكون أكبر انتقال يضم التقرير صفقة النيجيري فيكتور أوسيمين إلى نابولي العام الماضي من ليل الفرنسي.

واثنان من اللاعبين الأربعة، الذين انتقلوا إلى ليل من نابولي كجزء من صفقة بقيمة 70 مليون يورو، في حين كانت قيمتهما سويا تساوي 20 مليون يورو، يلعبان الآن في دوري الدرجة الرابعة الإيطالي.